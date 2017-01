Sepelio de la menor se realizará en El Cauca

La Policía Nacional fue la encargada de trasladar el cuerpo de la menor y sus familiares primero hasta Popayán, y de ahí hasta Milagros en Bolívar, Cauca.

8 Dic 2016 - 5:01am

COLPRENSA, BOGOTÁ

La familia de la menor de siete años de edad, quien fue víctima de homicidio y abuso sexual, realizó una ceremonia en la iglesia Santa Teresita, en el norte de Bogotá.

A la iglesia llegaron personas con globos, flores y carteles de apoyo a la familia de la menor.

El padre de Yuliana estuvo presenté durante la eucaristía y varios feligreses se acercaron a darle un saludo o abrazo de apoyo.

Su esposa no pudo asistir, porque está hospitalizada por su estado de embarazo, su salud se ha visto quebrantada.

Desde el inicio de la ceremonia seis mujeres de la Policía Metropolitana de Bogotá estuvieron siempre a los lados derecho e izquierdo del ataúd, en el que estaba Yuliana, acompañándola constantemente.

Al finalizar las ceremonias religiosas, la familia de la menor fue llevada junto con el ataúd de la niña hasta el aeropuerto de Catam de Bogotá, donde las autoridades los trasladaron hasta Cauca, donde se realizará el entierro.

Ayer al cierre de esta edición no se conocían detalles del sitio donde sería sepultado el cuerpo de la menor.

Quería ser reina

Miller Imbachi Samboní, primo de la niña, reveló que la menor era muy carismática y que siempre decía que soñaba con ser reina de belleza y cantante.

“Era una niña soñadora y siempre en su mente estaba salir adelante y poder ayudar a sus padres, venía de familia muy humilde que había sido víctima del conflicto armado, por eso tuvieron que salir de los Milagros en Bolívar, Cauca, pero nunca eso la detuvo para que fuera una niña feliz y extrovertida”, indicó Imbachi Samboní.

Llevado a la picota

A pesar de la orden del Juzgado 79 de Control de Garantías de Bogotá de enviar a la cárcel La Modelo al arquitecto Rafael Uribe Noguera, quien es investigado por su participación en el abuso sexual y homicidio de la niña de siete años Yuliana Andrea Samboní, finalmente fue enviado a la cárcel La Picota.



Según se estableció, en la cárcel La Modelo no había un pabellón en la que se le asegurara a Uribe su integridad y seguridad, por lo que el Inpec decidió recluir al arquitecto en la Unidad de Tratamiento Especial (UTE), o celdas de aislamiento de La Picota.



Según explicaron fuentes del Inpec, en dichas celdas no hay contacto con los patios del penal, y usualmente ese lugar es empleado para recluir a los presos que han incurrido en algún acto de indisciplina, o que no pueden convivir con los demás reclusos.



La Policía Metropolitana de Bogotá hizo efectivo el traslado de Uribe Noguera, desde las celdas de paso del Complejo Judicial de Paloquemao hacia la cárcel, luego de que el indiciado fuera judicializado por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento y tortura, que le fueron imputados por parte de la Fiscalía 121 de la Unidad de Vida.