Así votaron en el Senado la conciliación de la Reforma Tributaria

Varias sorpresas dejó la conciliación de la reforma tributaria en la votación definitiva en el Senado de la República, a la hora de ver cómo votaron los senadores hubo varias sorpresas. Varios que habían dicho que no ahora sí la votaron, otros que son gobiernistas se apartaron y muchos más que no aparecieron en ese momento.

29 Dic 2016 - 10:58am

Por bancadas, las sorpresas comenzaron por Cambio Radical, el partido político del vicepresidente Germán Vargas Lleras, cuyos integrantes el jueves pasado se negaron a votar el incremento del IVA del 16% al 19%, e incluso se salieron de la sesión.

En esta votación definitiva, de los nueve senadores sólo seis votaron, cuatro le dieron el sí -Carlos Motoa, Juan Carlos Restrepo, Antonio Guerra y Bernabé Celis-, mientras que por el no lo hicieron las senadoras Daira Galvis y Rosmery Martínez. Los ausentes y sin excusa alguna para no votar fueron los senadores Germán Varón, Carlos Fernando Galán y Arturo Char.

La bancada conservadora igualmente dividió su respaldo. De los 16 senadores que votaron por este partido, 13 lo hicieron por el sí y tres le dieron el no a la conciliación. Negativamente lo hicieron Juan Diego Gómez, Mauricio Delgado y Luis Emilio Sierra. Entre los que sí avalaron la reforma estuvieron Roberto Gerlein, Hernán Andrade, Efraín Cepeda y Juan Manuel Corzo.

Los liberales, partido que hace parte de la coalición del Gobierno, también se dividió en su votación final sobre la reforma tributaria. De los trece senadores que votaron, once lo hicieron por el sí y dos por el no. Luis Fernando Velasco y Viviane Morales, fueron quienes dieron su negativa.

Pero en las huestes políticas del propio presidente Juan Manuel Santos no hubo unidad. En el partido de La U 17 senadores dieron el sí y dos por el no, ellos fueron Maritza Martínez y Jimmy Chamorro. Entre quienes acompañaron la reforma estuvieron Roy Barreras, Armando Benedetti, Musa Besaile y José David Name, quien curiosamente había publicado hace unos días un listado de sus colegas de la Costa Caribe que habían votado por el incremento del IVA.

La Alianza Verde también al momento de votar tuvo todas las opciones. Los que sí apoyaron la reforma tributaria fueron los senadores Jorge Iván Ospina e Iván Name, mientras que por el no sólo se registró el voto de Claudia López, y los senadores Antonio Navarro y Jorge Prieto no votaron.

Las bancadas del Centro Democrático (uribismo), Polo Democrático y el senador Marcos Avirama, votaron por el no.