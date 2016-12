En dos años hubo 40 accidentes aéreos en el país

Desde hace seis años no se accidenta un avión comercial en Colombia. No es tan frecuente que un avión con más de 5,7 toneladas se caiga, al menos no en el país. El último hecho se presentó en San Andrés con un vuelo de Aires en el que murieron dos personas.

(Foto: COLPRENSA - EL NUEVO DÍA )

31 Dic 2016 - 12:08pm

El avión de Lamia, en el que murieron los integrantes del equipo Chapecoense, no está entre los reportes nacionales porque no solo no tiene matrícula colombiana, sino que no era vuelo comercial. Sin embargo, hay otro listado de accidentes y de muertos que son casi que invisibles. Ocurren en lugares remotos del país y generalmente en vuelos de fumigación o de instrucción. En total, en 2015 y 2016 ha habido 40 accidentes, de los cuales, el 50 % ha ocurrido en vuelos de fumigación o de escuelas de instrucción. El otro 50 % en los llamados taxis aéreos. En los dos años, murieron 130 personas. ¿Razones? Ahora bien, ¿por qué se están cayendo los aviones pequeños en el país? ¿Cómo está la regulación? ¿Cómo está el país frente a América? Las respuestas las tiene el coronel Freddy Bonilla, secretario de seguridad aérea de la Aerocivil, quien en conversación con EL COLOMBIANO dijo que los 19 accidentes de 2015 se enmarcaron en 1.376.000 operaciones aéreas. “Eso significa que tuvimos más de 3.200 operaciones diarias. Eso da un índice de accidentalidad del 0,13 %. En 2016 tenemos 21 accidentes y vamos alcanzando 1,5 millones de operaciones. Esto nos deja también con 0,13 %. Estábamos súper bien y hasta que se accidentó el avión de Aerosucre íbamos en 0,12 %”. Destacó que ha habido un aumento de las operaciones aéreas del país del 10 % al 13 % y este año llegarán a movilizar 35 millones de pasajeros mientras que en 2015 fueron 33 millones. Frente a las escuelas de aviación, de aéreo taxis y fumigación aérea dijo que se inició un control y vigilancia más cercano y por esa razón este año le suspendieron las operaciones a tres escuelas.

Según la Aerocivil en el país hay 386 empresas aéreas que incluyen escuelas, talleres, aerolíneas, taxis aéreos y empresas de fumigación. “Hicimos una estrategia de fortalecer la reglamentación, somos mucho más estrictos en las operaciones y en aeronavegabilidad. Adicional a eso hemos hecho inspecciones generales a cada empresa”. En 2015 se hicieron 72 inspecciones, este año van 56 y para 2017 están programadas 62. “Donde no hemos mejorado es en las 16 escuelas de aviación y en fumigación. Lo que nos ha sucedido es que hay un aumento en sus operaciones, hay una demanda muy grande de alumnos de aviación. Lo que hicimos este año fue realizar inspecciones generales muy exigentes y por eso este año suspendimos a tres escuelas en sus operaciones. Cada vez que tengan un incidente o un evento pequeño les suspendemos las operaciones y les hacemos una evaluación”. En el caso de los vuelos de fumigación dijo que el problema radica en que vuelan muy a ras del suelo y realizan un análisis de riesgo muy casero. Cuestionamientos Julio Enrique Consuegra, exsecretario de seguridad aérea de la Aerocivil en 2004, advirtió que estos accidentes ocurren no por regulación sino por la indisciplina de vuelo. “Los accidentes de escuela que me preocupan son los que se estrellaron (choque entre ellos en el aire) saliendo de Barrancabermeja para Bogotá. Y otros dos que se estrellaron en Girardot y el que se accidentó por Fredonia”. Agregó además que para él la ocurrencia de tres accidentes hacen que 2016 sea un año malo para la seguridad aérea del país: el de Lamia en La Unión, el del Cessna Caravan en Medellín y el de Aerosucre en Puerto Carreño. “Hay muchos accidentes de taxis aéreos y debido a que pesan menos de 5,7 toneladas, no se reportan a estadísticas, pero son el día a día de nosotros. Me pregunto: ¿qué pasa con el control de esas pequeñas empresas?”. El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, dijo que en estos accidentes influyen varias cosas: la empresa, el tipo de vuelo, el mantenimiento y el entrenamiento. “Lamentablemente la diferencia entre nosotros los pilotos de aerolíneas y los pilotos de empresas no regulares, es que recibimos un entrenamiento intensivo constante y presentamos exámenes cada seis meses en simulador. Estamos más preparados para enfrentar una situación de emergencia”. Agregó que la cifra de accidentalidad en Colombia es una “exageración”. Accidentalidad en el mundo De acuerdo al coronel Bonilla a nivel internacional la Icao, organismo especializado de las Naciones Unidas en aviación, tiene el régimen de accidentalidad en 0,33 %. “Colombia lo tiene de la mitad hacia abajo. En la región somos el país bandera de cero accidentalidad en transporte aéreo regular. Tenemos que realizar una serie de cambios en aspectos de reglamentación como por ejemplo establecer un régimen laboral de los pilotos”. Según el listado de accidentes internacionales de 2015 publicado por la Icao, entre los países de la región que han tenido accidentes de aviones grandes están Estados Unidos y Perú.