Farc ratifican la entrega de menores: Alto Comisionado

La alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, dijo que “todos los menores de edad que salieron tienen contacto con sus familias. Lo tienen desde que salieron”.

27 Ene 2017 - 3:01am

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, se refirió ayer a la situación de los menores de edad que aún tienen las Farc, asegurando que no es cierto que haya que aprobar alguna ruta o programa, pues eso está listo desde el año pasado.

Aseguró que se efectuará una reunión en el marco del Consejo de Reincorporación, para hablar al respecto, y dijo que “ya hay un compromiso de las Farc para que de dos puntos salgan estos menores de 15 años, pero realmente lo que debe empezar a ocurrir es que comiencen a salir todos los menores de 18 años”.

Y fue claro en decir que si el proceso no se ha llevado a cabo no es por incumpliendo del Gobierno o porque falte acordar algo, sino porque las Farc no han querido entregar a los menores.

Lo anterior, en respuesta a lo dicho por alias ‘Pastor Alape’, con respecto a unas presuntas preocupaciones por las condiciones en que están los menores ya entregados al Gobierno, pues, según dice, les han dicho que están en situaciones similares a la de la reclusión.

“Eso que dice ‘Pastor Alape’ sobre las condiciones penitenciarias es básicamente una burla”, afirmó el Alto Comisionado, al recordar además que los niños están en lugares parecidos a fincas rodeadas de naturaleza, que son administradas por la Unicef y que cuentan con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

Zonas veredales

El Gobierno nacional reiteró que el compromiso de que las Farc ingresen a las zonas el 31 de enero sigue vigente.

El general Javier Flórez aseguró que “eso quedó ratificado ayer por tres miembros de las Farc en presencia del alto Comisionado, Sergio Jaramillo, y el gerente de las zonas veredales.

“Hemos hecho hasta ahora unos 10 traslados de pequeños y grandes grupos y en ésto estamos siguiendo unos protocolos muy rigurosos, por ejemplo, el traslado que hicimos la semana pasada de 50 personas desde El Diamante en el Yarí hasta Icononzo”, explicó el Gerente de las zonas veredales.