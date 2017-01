"No quise ofender a nadie, me parece una protesta exagerada"

El Vicepresidente de la Rwepúblcia, Germán Vargas Lleras, se disculpó este viernes “con el pueblo hermano de Venezuela” por sus declaraciones que molestaron a muchas personas cuando los llamó “venecos”.

28 Ene 2017 - 2:10pm

El funcionario se refirió a su expresión del miércoles pasado cuando en Tibú (Norte de Santander) al hacer entrega de un conjunto de casas gratis dijo que eran “para los colombianos, no para los ‘venecos’”, en referencia a los muchos venezolanos que han cruzado la frontera en busca de mejores oportunidades de vida.

La expresión ‘venecos’ fue calificada por muchos venezolanos como “ofensiva”, aunque para otros se trata de un gentilicio normal.

Con todo, el Gobierno de caracas protestó ante la Cancillería colombiana, y hoy su titular, María Ángela Holguín, dijo que “el Vicepresidente no quiso ofender” a nadie.

“Esto no debería pasar a mayores. La ley colombianas nos exige que respetemos los censos de cada municipio que llevan mucho tiempo recibir sin casitas gratis. Y en Tibú, que es una zona convulsionada, había la preocupación de que el programa de vivienda gratis fuera a privilegiar a los venezolanos”, explicó Vargas Lleras.

Vargas agregó que "lo que pasa es que no puedo desconocer que el señor Maduro (Nicolás, el presidente de Venezuela), ha traspasado los límites de la democracia, de la libertad de prensa, y lo que quiere es hacer de esto un incidente internacional".

Y de paso se disculpó por sus palabras. “No quise ofender al pueblo venezolano. Ese gentilicio es un término amable, es como si a mí me molestara que en la costa me digan cachaco. La verdad no quise ofender para nada al pueblo venezolano, me parece que fue una protesta exagerada”, insistió el Vicepresidente de la República.

No obstante, dijo que el tema debe llamar la atención por la cantidad e ciudadanos de esa nacionalidad que han llegado a las zonas de frontera. “Este problema no es aislado, la solución debe ser integral porque muchas más personas (venezolanos) van a seguir llegando a territorio colombiano”, concluyó el vicepresidente Germán Vargas Lleras.