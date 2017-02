“No es cierto ni me consta que el dinero fuera a campaña de Santos”

En el documento que envió Bula al Consejo Nacional Electoral sí reconoce que le entregó dinero al señor Andrés Giraldo, pero afirma que no le consta que haya llegado a la campaña.

En una carta escrita de su puño y letra al Consejo Nacional Electoral, Otto Bula asevera que no le consta que el dinero haya llegado a la campaña de Santos.

15 Feb 2017 - 3:01am

Tras la polémica que generó el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el presunto billón de dólares de Odebrecht que habría ingresado a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014, el testigo clave de la investigación, el excongresista Otto Bula, afirmó que no le consta que ese dinero haya llegado a la campaña del Presidente.

“Tal y como lo hice ante la Fiscalía General de la Nación explicaré, entre otras cosas, que no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos”, escribió Bula en una carta entregada a mano al Consejo Nacional Electoral.

En la misiva, que llegó ayer al mediodía a la Corporación, el excongresista afirma que está dispuesto a dar declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral y por ello, el manuscrito será remitido a la magistrada Ángela Hernández, quien es la encargada de hacer la ponencia sobre este caso.

Esta información la dio a conocer el presidente de la Corporación, Alexánder Vega, quien afirmó además que el Consejo Nacional Electoral no viajará con el fiscal General Néstor Humberto Martínez a Brasil el próximo 17 y 18 de febrero, porque será un encuentro exclusivo de los fiscales de los dos países.

“El señor Fiscal General se comprometió, con esta visita, con todos los fiscales a pedir pruebas de que requiere el Consejo Nacional Electoral, sede administrativa, para la investigación que estamos haciendo”, dijo, asegurando que se buscará que la autoridad electoral viaje a ese país de manera independiente.

El presidente de la Corporación no quiso referirse a las implicaciones que tendría este testimonio del excongresista Otto Bula Bula, frente a la posibilidad de que se archive la investigación, pero el magistrado Armando Novoa dio a conocer su preocupación sobre lo sucedido.

Dato

Actualmente Otto Bula está detenido por el escándalo de soborno de Odebrecht.