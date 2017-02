Presos de las Farc efectuarán una huelga de hambre

Para presionar las excarcelaciones que se tienen previstas en el marco de los acuerdos de paz, cerca de 97 guerrilleros de las Farc que se encuentran recluidos en la cárcel de Popayán, anunciaron que iniciarán una huelga de hambre.

26 Feb 2017 - 3:01am

COLPRENSA, BOGOTÁ

“Pedimos al Gobierno nacional cumplir con lo pactado en los Acuerdos de Paz y que den celeridad a la terminación de los campamentos en las Zonas Veredales ya que a estas alturas no se ha cumplido ni con el 20% de las obras, por favor, no dilaten más la excarcelación de los prisioneros políticos y que la ley de amnistía sea una realidad, no le sigamos el juego a los enemigos de la paz”, manifiestan.

Su petición se da a partir de un comunicado en el que también exigen que los servicios de salud del establecimiento penitenciario mejoren pues afirman que no hay medicamentos, ni especialistas calificados y hay negligencia por parte del Inpec para llevarlos a atención médica.

En consecuencia, citaron el caso del interno Marino Fernández, apuñalado el 9 de febrero “por otro interno con problemas siquiátricos”.

“El compañero Marino pasó una semana entera exigiendo atención médica, la sistemática negligencia médica del establecimiento penitenciario por controlar la infección que le produjo el ataque, lo conducido a la muerte como si se tratase de una condena, el día 17 de febrero”, afirman.

Más solicitudes

A comienzos de esta semana, las Farc pidieron a la ONU que se fijen nuevas fechas para el inicio de su desarme, previsto para el 1 de marzo, por supuestos incumplimientos del Gobierno en el acuerdo firmado en noviembre para terminar 52 años de guerra interna.