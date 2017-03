Procuraduría pide revocar la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la absolución dictada a Laura Moreno y Jessy Quintero y, en cambio, las condene por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010.

En concepto enviado al Tribunal, la entidad pide revocar el fallo dictado en febrero pasado por la jueza 11 de Conocimiento de Bogotá que estimó que la muerte de Colmenares fue producto de un accidente y no por intervención de terceros.

El Ministerio Público alega que la muerte sí fue un homicidio y que Moreno debe ser condenada como coautora impropia del homicidio agravado, mientras que a Jessy Quintero por el delito de favorecimiento.

El documento de 73 páginas firmadas por el Procurador Tercero Delegado, Jairo Salgado, dice que la juez se equivocó al valorar las pruebas que había en el proceso, al estudiarlas aisladamente.

En ese sentido, la Procuraduría le da plena validez a la exhumación del cuerpo de Colmenares que realizó el exdirector de Medicina Legal, Máximo Duque, por considerar que aporta elementos claros sobre cómo el universitario fue objeto de múltiples golpes y no sufrió uno solo compatible con una caída de altura.

Cabe recordar que la juez determinó que la “muerte de Luis Andrés Colmenares es consistente con caída sobre la cara, y no a golpes propinados por terceros” y compulsó copias para investigar a Duque por incurrir supuestamente en mala praxis durante el procedimiento, provocando múltiples fracturas en el cráneo.

“La sentencia impugnada adolece de una correcta motivación y de una adecuada valoración probatoria, pues so pretexto de lo ya descrito, se ignoraron las conclusiones del doctor Máximo Duque, de cuyo análisis y ponderación se relevó la falladora”, dice el documento.

La Procuraduría también señaló que carece de toda lógica clínica la teoría de que Luis Andrés, con grado tres de alcoholemia, salió corriendo esa noche en el Virrey, se cayó, se golpeó y no tuviera la capacidad de girarse para evitar ahogarse con el agua que corría en el caño “teniendo en cuenta que su golpe no tuvo compromiso cerebral que determinara per se un estado de inconsciencia inmediato, acorde con la evidencia forense”.

Para el Ministerio Público es claro, una vez estudiados todos los conceptos emitidos por los peritos forenses, que “las lesiones presentes en el cuerpo del joven fallecido, principalmente las fracturas evidenciadas en su cráneo, se originaron en distintos momentos, con diversas direcciones y producto de mecanismos diferentes”.

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, anunció que no claudicará y continuará ventilando el caso en la justicia de una manera civilizada.

