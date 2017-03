Civiles no pueden entrar a campamentos de las Farc

Como ya es costumbre, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, volvió a escribirle una carta al presidente Juan Manuel Santos, en esta ocasión cancelando sus visitas a las zonas veredales ya que no pudo ingresar al campamento de Llanogrande, en Dabeiba, pues en el Acuerdo de La Habana se establece que a estos lugares solo puede ingresar la ONU.

11 Mar 2017 - 5:28pm

Según el mandatario, el Gobierno Nacional le otorgó todos los permisos para visitar las zonas junto con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y la Procuraduría, pero al llegar al lugar “un funcionario de la ONU manifestó que las Farc ordenaron que no se recibía a la comisión”.



“Desde un kiosco de entrada, la Comisión de la Gobernación tuvo una conversación destemplada con segundos de las Farc allá concentrados y no se les permitió ingresar”, continúa la misiva.



Pérez Gutiérrez le pidió al Gobierno que indique “si los territorios ocupados por las Farc son tierra de nadie y también nos deje claro cuándo van a salir los desmovilizados de los espacios que hoy ocupan, para volver a ser el Gobernador de todo el territorio que me eligió”.



Sin embargo, la Presidencia no estuvo de acuerdo con el reclamo. El alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, señaló desde San José del Guaviare que “lo que se hizo fue atenerse estrictamente a las reglas”. Según su explicación, la comisión fue y visitó el mecanismo de monitoreo y verificación, fue hasta la recepción del campamento donde se reunió con los hombres de las Farc, tuvieron un intercambio y regresaron a Medellín.



“La información que tenemos de la gente nuestra, que estuvo en la región, es que todo se desarrolló exactamente como debería ser”.



*Ningún civil al campamento*



El capitán de fragata Gustavo Castillo, observador internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, le explicó a EL COLOMBIANO que está prohibida la entrada de cualquier civil a los campamentos de las Farc, y que si la guerrilla autorizaba alguna visita incurriría en una violación al protocolo de dejación de armas.



En este mismo argumento se sostuvo Jaramillo: “Los protocolos son clarísimos, a las zonas veredales pueden entrar todas las autoridades civiles que quieran, el Gobernador puede ir el día que quiera a la zona veredal, lo hemos invitado varias veces, la única limitación que hay es el campamento físico donde están las Farc aún en armas”.



El Protocolo del capítulo de seguridad para la población civil anexo al acuerdo final entre el Gobierno y las Farc indica, en su página 262: “Cada zona veredal y punto transitorio de normalización cuenta con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a la misma. En los campamentos no hay ni puede ingresar población civil en ningún momento”.



Una persona que estuvo en la visita en labores de verificación y solicitó confidencialidad, confirmó a este diario que fue a esa zona de recepción a la que hace mención el gobernador Pérez cuando se refiere a un kiosco de entrada y que se observaron los protocolos establecidos.



Según esta fuente, darle paso al mandatario sería equivalente a dárselo a los demás civiles y a los campamentos solo pueden ingresar las Farc y la ONU, ni siquiera el resto del mecanismo de monitoreo.