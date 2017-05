Santos dice que primer encuentro con Trump se dará en ambiente “positivo”

El presidente Juan Manuel Santos, aseguró ayer que la visita que inicia hoy a Washington para su primer encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se llevará a cabo en un ambiente “positivo” que demuestra el buen estado actual de la relación bilateral.

“Afortunadamente el ambiente que hay en Estados Unidos frente a Colombia es muy positivo”, afirmó Santos en la Casa de Nariño.

Según Santos, la agenda será “intensa” e incluye hoy una reunión en la Biblioteca del Congreso, organizada por el Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más importantes de Washington.

Los temas del encuentro mañana con Trump, de aproximadamente una hora, serán, entre otros, la paz de Colombia, la lucha antinarcóticos, las oportunidades comerciales y la política regional. También irá a una cena organizada por The Economic Club of Washington D.C., en la que intervendrá David Rubenstein, cofundador de The Carlyle Group, considerado el mayor fondo privado de inversión del mundo.