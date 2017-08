Modelo de vacunación de Fedegán frenaría la aftosa

El 24 de junio de 2017, tras nueve años de ausencia, apareció un foco de fiebre aftosa en Tame, Arauca. Luego vinieron otros dos y un brote en Yacopí, Cundinamarca. Hoy están afectados 18 municipios en cuatro departamentos, con cuantiosas pérdidas para los ganaderos.

El Minagro dice que hubo vacunación masiva; otros estiman que no se llegó a todas las zonas.

2 Ago 2017 - 3:01am

De acuerdo con Camilo Rubiano Becerra, analista del sector y ganadero en Cundinamarca, el actual programa de vacunación a cargo del ICA tiene grandes fallas, de ahí, que se deba volver al modelo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, donde se cuenta con personal profesional especializado en epidemiología y además, una logística que puede cubrir al país ganadero en poco tiempo con vacunación masiva.

Preguntas y respuestas

A raja tabla. ¿Qué se debe hacer para frenar la aftosa en el país?

Primero hay que volver al modelo que manejaba Fedegán, porque desde el 2009 no se tenía ningún brote de aftosa en el país y eso quiere decir, que los resultados son claros. Hay que devolverle a Fedegán los ciclos de vacunación de aftosa. Segundo: debe haber un control milimétrico en la frontera por parte del ministerio de Defensa y el ICA; pero de manera paralela se tiene que efectuar una depuración al interior de la autoridad sanitaria contra quienes prefieren unas dádivas y ponen en riesgo la sanidad de 22 millones de cabezas de ganado que tiene el hato del país.

Con contrabando desde Venezuela, la aftosa entrará en cualquier momento.

Desde el 2009 Colombia no tenía brotes y había contrabando; cuando se manejan y aplican los ciclos de inmunización como deben ser, los animales no tienen porqué contagiarse. Si el hato nacional hubiese estado debidamente protegido el problema no se estaría presentando.

¿Las pérdidas por aftosa para el sector serán de qué orden?.

Unaga ha calculado que la pérdida económica sería de $160 mil millones, pero creo que esa cifra se superará. Por ejemplo, en Yacopí, cada semana se comercializan 300 animales y al estar en cuarentena perderá el comercio de 1.200 animales. En la Dorada se habla de 3.600 animales mensuales, y entre Puerto Berrío y Cimitarra se calcula se dejarán de vender 7 mil animales. Estamos hablando de 18 municipios y 8 departamentos afectados y paralizados económicamente en su actividad ganadera por dos meses.

¿Cómo se encuentra el sector ganadero?

Las cifras lo dicen todo. Hace 8 años el hato ganadero era de 25 millones y ahora ronda los 22 millones.

Las exportaciones de carne han caído a números preocupantes. En el 2016 se exportaron aproximadamente US$85 millones mientras que en 2008 y 2009 se llegó por encima de los US$600 millones.

La producción de leche de 2016 fue de 6.300 millones de litros cayendo 3,5% respecto a 2015 y el consumo per cápita de leche de 147 de litros en 2008, bajó a 140 litros en 2016.

Cifra

7 serotipos diferentes de aftosa existen en el mundo; en Suramérica solo se registran tres (A, O y C).