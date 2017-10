Asesinato de líder indígena pone en duda el cese al fuego

La Misión reitera su respaldo y compromiso con las comunidades del Chocó “en la legítima reivindicación de sus derechos étnico-territoriales y en la construcción de paz, a través de la implementación urgente del acuerdo humanitario para el territorio”.

31 Oct 2017 - 3:01am

COLPRENSA, BOGOTÁ

Tras reconocer la autoría del asesinato del líder indígena Aulio Isarama Forastero, la guerrilla del Eln sembró un manto de duda sobre el actual cese al fuego bilateral pactado con el Gobierno nacional, que inició el pasado primero de octubre.

Una vez conocida la noticia, se empezaron a escuchar diferentes reacciones de líderes políticos en el país que aprueban y desaprueban que se mantenga el cese al fuego con esta guerrilla, ya que esta violación denota la falta de voluntad frente a la negociación que se adelanta en Quito, Ecuador.

El alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, condenó el hecho y aseguró que es “extremadamente grave” lo que ocurrió. Sin embargo, reconoció que el cese al fuego pactado continúa vigente y será la mesa de diálogo en Quito la que decida el rumbo del acuerdo alcanzado un mes atrás.

El jefe negociador del Gobierno en Quito, Juan Camilo Restrepo, sostuvo que en el ciclo de diálogo que iniciará el próximo viernes se hará una evaluación del asesinato del gobernador indígena”, al tiempo que reconoció que “se trata de un grave incidente cometido por el frente de guerra del Chocó”.

MINGA INDÍGENA

Comenzó ayer en el país la ‘Gran Minga Nacional’ indígena en varios departamentos del país. Con esta Marcha se busca protestar contra la violencia que siguen sufriendo estos pueblos ancestrales en sus territorios.



Más de 50 mil indígenas de departamentos como La Guajira, Chocó, Nariño, Cauca y ciudades como Bogotá participan en la jornada de protesta, luego de que el Eln reconociera que fueron los autores del asesinato del líder indígena Aulio Isarama Forastero.



Ante esta situación, el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, afirmó que “el Gobierno ha convocado a la subcomisión de derechos humanos de los pueblos indígenas, que existe específicamente para el desarrollo de los Acuerdos de Paz. Todos los informes de inteligencia y las denuncias que se presentaron están siendo estudiados para decretar las medidas de emergencia”.





Reacciones

El director del partido Conservador, Hernán Andrade, también se pronunció al respecto y sostuvo que, si bien es un asesinato despreciable, “la mesa de diálogo debe continuar, no se deben levantar de la mesa. ¿Cuántos crímenes hubo en los siete años de negociaciones de las Farc?, no nos debimos levantar de la mesa de diálogo de Tlaxcala para ah orrarnos una cifra innumerable de muertos”.



Desde el partido de La U, el senador José David Name aseguró que este asesinato demuestra la poca voluntad de paz que tiene el Eln. “Es un hecho repudiable que no se puede pasar por alto. Se está realizando un acuerdo, pero no vamos a permitir que sigan cometiendo delitos de lesa humanidad, los colombianos estamos cansados de tanta violencia, pero no apoyaremos un proceso en el que no haya muestras de un verdadero cambio”.



El expresidente Andrés Pastrana, quien es uno de los férreos opositores del actual proceso de paz con la guerrilla de las Farc, también cuestionó la actitud del Gobierno y se preguntó si el gobierno de Juan Manuel Santos “¿mantendrá el cese al fuego cuando ellos lo rompieron?”.