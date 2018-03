Operación Marta Lucía

En el 2010, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias se enfrentaron en una consulta conservadora, y en ese entonces, el que dijo Uribe, perdió por 37 mil votos.

11 Mar 2018 - 3:01am

Quienes no querían a Arias, y pretendían dañarle el caminado al expresidente Uribe, en esa oportunidad decidieron darle el voto a la excanciller colombiana, no necesariamente con el fin de que ella fuera la presidenta, sino con la intención de que Arias no fuera el candidato por la colectividad conservadora, pues Uribe, llegaba con Juan Manuel Santos, y ganaba con cara o sello, y Noemí, quizás para simpatizantes de otras campañas, era más fácil de derrotar.

Este domingo, la historia podría repetirse, con algo a lo que internautas han denominado ‘Operación Marta Lucía’. La etiqueta promovida en redes sociales, y ampliamente difundida por personajes como el periodista Daniel Samper Ospina, y el caricaturista Matador, no es otra cosa más que promover el voto en la consulta de la derecha, incluso sin ser de derecha, y hacerlo por la exministra Marta Lucía Ramírez, con el fin de que Iván Duque, candidato del Centro democrático y del expresidente, no llegue a las elecciones de mayo.

Quienes han manifestado su deseo de votar por la líder conservadora, han coincidido que de todos los que han hecho parte de las huestes uribistas, Ramírez es la más mesurada, la que menos polariza, y probablemente sería menos fácil de derrotar en una segunda vuelta. Las encuestas coinciden que, de ser la candidata de la derecha conservadora – uribista, en una segunda instancia electoral se impondría a Petro y/o Vargas Lleras.

No está demás que algunos centristas, petristas, sectores de izquierda y liberales, piensen votar por Ramírez en la consulta para sacar del camino a Duque; sin embargo, esto es un arma de doble filo, pues si la coalición del No, logra cuajar hoy por lo menos un 50% de la votación que sacó en el plebiscito, podría cabalgar con una imagen más robustecida de cara a la primera vuelta en mayo. En esta instancia una mala jugada puede crear una bola de nieve difícil de contener en los próximos meses.

¿Se repetirá la historia de Noemí y Arias? u ¿Otra será la novela Duque y Marta Lucía?, lo único claro es que hoy en la noche sabremos si el país por fin está preparado para votar en su mayoría por una mujer y si el camino está expedito para que la Casa de Nariño tenga la primera presidenta en su historia.