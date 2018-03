Falta de tarjetones, el lunar de la jornada electoral

11 Mar 2018 - 3:59pm

La falta de tarjetones dejó serias dudas en el ambiente, que de seguro terminarán por convertirse en bandera de los integrantes de las consultas, cualquiera sea el resultado de las mismas.

Discusión en la que medió el ministro de la Política, Guillermo Rivera, quien se mostró del lado de quienes reclamaron la ampliación en dos horas para las mesas en las que se presentaron problemas, sin percatarse de que abrirse esa posibilidad era llevar al registrador a un eventual prevaricato. Ante dicha propuesta, el Registrador Nacional, pasadas las 3:16 de la tarde, descartó la posibilidad por imposibilidad legal, y dijo que se habían superado los referidos problemas.

Ante este escenario, sin pelos en la lengua, el registrador Juan Carlos Galindo señaló que la responsabilidad era del Gobierno Nacional y particularizó las cosas en el ministro de Hacienda, de quien dijo, no dio los recursos necesarios para la impresión de los tarjetones que se requerían, y como solución abrió la puerta para que con fotocopias ejercieran el derecho al voto. Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), se llamó la atención del Registrador para que se adopten las medidas necesarias, y se sumó al aval dado para que las fotocopias fueran tenidas en cuenta por los jurados, quienes -precisó- deben firmarlas.

Ante semejante salida, el ministro de Hacienda, desde Medellín, desmintió lo dicho por Galindo y precisó: “el presupuesto que se aprobó para las consultas en esta jornada electoral fue superior a los 26 mil millones de pesos (26.400.000.000), muy superior al mismo presupuesto aprobado para hace cuatro años para las consultas que se hicieron en las elecciones a Congreso y que fue de 15 mil millones de pesos (15.000.000.000)”.

De la misma manera, Cárdenas señaló que en esta oportunidad se imprimieron 15 millones de tarjetones para cada una de las consultas y “en ningún momento la Registraduría dijo que con esos recursos no se lograba el objetivo que ellos mismos fijaron. De manera que no es un tema presupuestal. Esa es una decisión de la Registraduría”, dijo el jefe de la cartera de Hacienda.

La única manera de salirle al paso a este problema, dijo el ministro Cárdenas, fue con la colaboración de la “Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín desde donde se desplegó el operativo para imprimir fotocopias que fueron enviadas a los centros electorales donde se reportaron las deficiencias”, y añadió que para esto se imprimieron 25.000 copias de tarjetones que fueron repartidos a los lugares con restricción.

El profesor Diego Cediel, docente de ciencia política de la Universidad de la Sabana, señaló que la culpa en este caso es de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, por no haber previsto cuántas personas podrían votar las consultas, y afirmó que quizás las cosas se dieron por la falta de previsión a la hora de repartir los tarjetones.

“Lo único que no podía salirnos mal, era esta elección, y nos salió mal”, consideró Fabián Acuña, docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, quien considera que lo sucedido desacreditó todo el proceso. “Este no es un problema menor, pues lo que se afectó fue la confianza electoral. Este escenario terminó desacreditando todo el proceso y a los actores en medio”, dijo Acuña, para quien la responsabilidad no debe ser exclusiva de la Registraduría, que sí lo es, pero es también del organismo electoral y del Gobierno”.

Así las cosas, las dudas que se ciernen sobre este proceso deberán ser resueltas en los próximos días y de seguro muchos serán los que quieran aprovechar para pescar en río revuelto. Por ahora, se tiene segura la acción judicial que contra el Registrador va a emprender el director de la Red de Veedurías (REDVer), Pablo Bustos, quien en Twitter anunció que esta semana radicará en los distintos organismos las acciones que permitan aclarar quién fue el responsable de los hechos que se convirtieron en el lunar de la jornada.

"Total fracaso en suministro de tarjetones de consultas partidistas será denunciada penal y disciplinariamente. Registrador Galindo debe responder... de acá. Al fraude hay muy poca distancia", dijo Bustos.