Justicia de Paz abre sus puertas para la reconciliación

16 Mar 2018 - 3:01am

RESUMEN AGENCIAS

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, columna vertebral del acuerdo firmado con las Farc, abrió ayer sus puertas con el objetivo de ser ágil y transparente además de contribuir a la reconciliación del país tras más de medio siglo de conflicto armado.

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, dijo “es el punto de partida para empezar a sanar heridas, a partir de administrar justicia para que no haya impunidad, pero también con vocación de reconciliación.

“Es el momento a partir del cual las víctimas tendrán un lugar central que las dignifique, las visibilice y que les permita, incluso, participar en el diseño de las sanciones que impongan a aquellos que comparezcan a la jurisdicción”.

En su jornada de presentación ante la sociedad, los magistrados de la entidad hicieron hincapié en que como eje de su labor están las víctimas, a quienes esperan ayudar para que conozcan la verdad, obtengan justicia, reparación y no se repita su drama.

En este sentido, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, aseguró que espera que todo el proceso de la JEP sea “ágil, transparente y con todas las garantías procesales”.

“Deberá ser ágil y transparente en la medida que la jurisdicción es temporal, esa es la tarea que tenemos como miembros de la JEP y sólo se logrará con el apoyo de todos los colombianos y de todas las instituciones”, aseguró.

En este sentido, agregó que el gran objetivo final del sistema es que los colombianos se reconcilien gracias a su tarea, la que se han encomendado para poder “cerrar la página de la violencia en Colombia”.

La JEP garantizará “la amnistía más alta posible”, si bien se analizará cada caso de forma individual, informó la magistrada Xiomara Balanta.

“La sala tiene la intención de respetar el debido proceso y garantizar la seguridad jurídica de todas aquellas personas sometidas a esta jurisdicción: la misión es garantizar la amnistía más alta posible, pero resguardando los límites en relación con las conductas no amnistiables”, detalló Balanta.

Ese límite de delitos amnistiables se basa en el marco jurídico nacional e internacional, agregó la magistrada de la JEP

“Dentro de los objetivos que busca la sala está el de garantizar el acceso a aquellas personas que buscan acceder a la JEP siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley”, subrayó.

Caso de militares

El magistrado José Miller Hormiga, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dijo que en el caso de los militares que acudan a la JEP se distinguirá hay “entre quienes han participado en delitos más graves y quienes no hayan participado en delitos de esa naturaleza tan grave”.

En este sentido, explicó que van a tramitar un procedimiento que será simétrico para los militares con respecto al de los exguerrilleros de las Farc que tiene ese estatus “porque se puede comparar con el indulto y la amnistía”.

11 mil víctimas

El secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, entregó formalmente el informe que da cuenta que 6.475 personas quienes han manifestado su intención de someterse a la JEP y que han suscrito las respectivas actas.



Correa indicó que de las personas sometidas, más de 3.062 han quedado libres y se han identificado más de 11.809 víctimas.



“Es el informe más completo sobre delitos cometidos con ocasión del conflicto armado”, dijo al explicar que se reunió información de la Fiscalía y otras fuentes. Correa entregó el informe a la presidenta de la JEP, Patricia Linares.



“Nuestro punto de partida son precisamente estos informes. Este documento es el primero que recibimos. De conformidad con lo establecido en el acuerdo, debemos recibir informes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las víctimas”, señaló Linares.





Posición de Santos

El presidente Juan Manuel Santos también celebró la instalación formal de la Justicia Especial para la Paz (JEP). “Estamos viendo cómo la JEP abrió las puertas de su edificio para comenzar a aplicar justicia para los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, y así seguir construyendo paz, porque la paz sin justicia no es paz y la justicia sin paz no es justicia”.



El mandatario afirmó que espera que a largo plazo el país pueda sanar las heridas de la guerra y pueda cumplirle a las víctimas en sus derechos a la reparación, justicia, verdad y no repetición.