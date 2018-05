Votantes colombianos en Venezuela piden apoyo ante crisis socioeconómica

27 Mayo 2018 - 2:36pm

"Nuestro salario no da ni para la comida", dijo a la AFP Reinaldo Villa, de 63 años, y quien llegó a Venezuela a los siete.

Profesor de física y química, Villa sufragó temprano en el consulado de Bogotá en Caracas, donde estaban inscritos 66.000 de los 218.040 colombianos habilitados para votar en Venezuela.

Solamente Estados Unidos tiene una cifra más alta de potenciales votantes colombianos en el extranjero (222.172).

"Acuérdense de nosotros, gane quien gane, porque acá la situación está crítica", señaló a la AFP Lucila Peñate, de 64 años y con cuatro décadas en el otrora próspero país petrolero.

Villa, quien ha considerado regresar a Colombia, pide apoyo para legalizar allí sus títulos universitarios.

"Ahora se necesitan como 500.000 pesos (172 dólares) y eso para nosotros es imposible", manifestó el docente, al recordar que el monto equivale a más de siete años de ingresos mínimos en Venezuela según las cotizaciones del "dólar negro".

Venezuela soporta una grave crisis socioeconómica que se refleja en escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación y una pobreza creciente, ante la cual cientos de miles han emigrado.

Unos 762.000 venezolanos se fueron a Colombia, y al menos 518.000 planean quedarse, según el gobierno de Juan Manuel Santos.

Estudios académicos estiman que entre tres y cuatro millones de venezolanos (10% de la población) emigraron desde la llegada al poder del fallecido líder socialista Hugo Chávez en 1999.

Rocío Castilla, de 42 años, dijo acudir a las urnas para que en Colombia no se repita la crisis venezolana, tema de la polarizada pugna electoral entre los dos candidatos principales: el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro.

Su hijo y dos nietas se fueron al país vecino forzados por la debacle.

"Yo me quiero quedar, tengo mi apartamento, mi carro, pero si esto sigue empeorando, me tendré que ir. Y no quiero que se repita allá la historia que vivimos acá", manifestó.

Las votaciones coinciden con momentos tensos entre Venezuela y Colombia, que al igual que varios países no reconoce la reelección del presidente Nicolás Maduro, el pasado 20 de mayo, y lo tilda de "dictador".