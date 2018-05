Se cerraron las mesas y comenzó el conteo de votos en todo el país

27 Mayo 2018 - 4:11pm

Durante ocho horas, las 96.724 mesas distribuidas en 11.233 puestos de votación estuvieron abiertas para recibir a millones de colombianos que depositaron sus votos para elegir al nuevo presidente de la República (2018-2022), y a esta hora avanza el conteo de los sufragios por parte de los jurados.



Durante el día, la MOE informó que "todo ha trascurrido en completa calma". La directora del organismo, Alejandra Barrios, dijo además que "no hemos reportado acciones directas de grupos armados ilegales que afecten a las votaciones". No obstante, señaló que "se reportaron fallas en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil".



"Los observadores y la ciudadanía reportan preocupación por el bajo cubrimiento del control biométrico de la identidad de los votantes, así como la ausencia de otros mecanismos de control como la firma en el formulario de registro general del votante por parte de los ciudadanos", agregó.



Sobre las fallas de la página web, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, informó que el departamento de ciberseguridad de la entidad electoral está verificando si la masiva consulta en la página de Infovotantes, que ha ocasionado dificultades con la navegación, es real o se debe a ataques contra la página web.



"Se está determinando si son consultas reales o hay algún tema de consultas masivas a través de robots", dijo el funcionario y añadió que "en el curso de la mañana hemos tenido demoras en la aplicación Infovotantes, debido a que hemos tenido una gran cantidad consultas. Hemos llegado incluso a tener 3 millones de personas por minuto, esto significa que la plataforma se vuelve lenta. Pero en estos momentos estamos trabajando con normalidad", dijo el registrador.



Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó que hasta el momento se han registrado 76 capturas durante la jornada electoral. Sin embargo, la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, aseguró que de las 76 detenciones 74 fueron por orden judicial, es decir, hechos aislados con los comicios presidenciales.



Riveros indicó que en el municipio de San Bernardo del Viento (Córdoba) capturaron una persona por alteración del voto, al parecer, marcó un voto de una persona en condición de discapacidad. También aseguró Riveros que en Córdoba fue capturada una persona en el municipio de Sahagún, por suplantación.



La vicefiscal además informó que durante la jornada se han registrado una serie de irregularidades, entre ellas el sufragio de 24 personas que están catalogadas por las autoridades como desaparecidas.



Asimismo, el general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, informó que en lo corrido de la jornada "no ha ocurrido ningún hecho que afecte el derecho al voto. Contrario a ello, hemos tenido una afluencia masiva de votantes".



Frente a los ciberataques que posiblemente se podrían presentar, el oficial aseguró no tener ningún reporte de alerta. Sin embargo, informó que durante el día han recibido falsas noticias por medio de las redes sociales. "El llamado es que valoren bien la información que suministran las redes sociales", dijo el general.



Por otro lado, la Dirección de Seguridad Ciudadana confirmó que en lo corrido de este domingo, se han registrado 261 casos que vulneran el Código de Policía Nacional.