Ingreso de Colombia a la Otan “amenazará la paz”, Maduro

28 Mayo 2018 - 3:01am

El gobierno de Venezuela tildó de “amenaza para la paz” de América Latina y el Caribe el inminente ingreso de Colombia a la Otan como “socio global”, según un comunicado de la Cancillería.

“Venezuela denuncia (...) ante la comunidad internacional la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria amenaza para la paz y la estabilidad regional”, señaló el documento.

El pasado viernes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que su país formalizará la próxima semana en Bruselas su entrada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) como “socio global”.

“Seremos el único país de América Latina con este privilegio”, dijo el mandatario en la Casa de Nariño.

A nombre del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el Ministerio de Exteriores calificó de “insólito” el anuncio de Santos, tomando “debida distancia de las políticas y acciones guerreristas de la Otan”.

La decisión de Colombia, añadió el texto, busca “intimidar” a otros países de la región.

Ya en 2016, el gobierno de Santos había acordado una “mayor” cooperación militar con la Otan, tras su pacto de paz con la guerrilla de las Farc. Ese convenio con la alianza atlántica fue rechazado entonces por Venezuela con los mismos alegatos que esgrime esta vez.

Socio global

Los socios globales de la Otan “desarrollan cooperación con la Otan en áreas de interés mutuo, incluidos los desafíos de seguridad emergentes, y algunos contribuyen activamente a las operaciones de la Otan, ya sea militarmente o de alguna otra manera”, indica la organización en su página web en la que ya aparece reflejada la adhesión de Colombia.



Otros ocho países forman parte de esta misma categoría: Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán.



Fundada en 1949, la Otan solo cuenta con Estados europeos y dos norteamericanos —Estados Unidos y Canadá— entre sus 29 miembros.



¿Intervenciones militares?

Ser socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) significa estar “en una alianza estratégica de cooperación militar”, explicó el internacionalista Rafael Piñeros, de la Universidad Externado de Bogotá.



Este tipo de adhesión no significa necesariamente que Colombia vaya a participar en operaciones militares de la Otan ante una crisis internacional, puntualizó.



En ese sentido, el general retirado Jairo Delgado, exjefe de inteligencia policial y analista de defensa y seguridad, consideró que el ingreso del país como socio global viene con “restricciones”.



No creo que se vaya “a comprometer a asumir intervenciones de tipo militar, por ejemplo, pero sí puede beneficiarse de misiones de preparación de tropas o de intercambio de información”, declaró.



D urante su primer mandato, Santos había suscrito un acuerdo de intercambio de información y seguridad con la Otan, que provocó manifestaciones de preocupación de países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Nicaragua que consideraron que el convenio amenazaba la estabilidad de la región.



Mauricio Jaramillo

Docente de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario



¿Qué significa para Colombia ser socio global de la Otan?



Para el Gobierno significa un apoyo muy importante en este momento que la relación con Estados Unidos con la llegada de Donald Trump no está en su momento.



Para Colombia significa una alianza importante para las Fuerzas Militares en términos de buenas prácticas y en un futuro lejano la posibilidad de que Colombia coopere con la Otan en eventuales misiones en otros países.



Es importante aclarar que como Colombia no puede ser miembro de la OTAN por la ubicación geográfica, por eso, el ser socio es el estatuto más cercano que puede tener.



Luego del proceso de paz se ha hablado mucho del nuevo rol de las Fuerzas Militares y la llegada a la Otan le da a Colombia la posibilidad no solamente de recibir las buenas prácticas sino de que Colombia exporte todo el saber que acumularon durante tanto tiempo a raíz del conflicto



interno.



¿Cuál es el siguiente paso?



Ya se han hecho acercamientos importantes, se han realizado visitas preparatorias, algunos programas de capacitación. Sin embargo, los efectos se verán en largo plazo y con relación a las misiones se debe esperar a que la OTAN decida una eventual participación. Por ahora existe un acuerdo de buena voluntad en la cual se comparte información en la primera etapa.