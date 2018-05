El 8 de junio vence el registro de los migrantes venezolanos

31 Mayo 2018 - 3:01am

La Gerencia de Frontera con Venezuela y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recordaron que el registro es gratuito, no requiere intermediarios y que la información contenida en el Ramv será de carácter confidencial y no será utilizada para imponer medidas sancionatorias como multas, deportaciones o expulsiones.

Los interesados en hacer este trámite pueden dirigirse a los 880 puntos habilitados en alcaldías, personerías locales y Centros de Gestión Integral del Riesgo de Desastres de todo el territorio nacional o en cualquiera de las ocho unidades móviles que funcionan en Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Magdalena y Bolívar.

De acuerdo con la Gerencia de Frontera con Venezuela, el proceso de registro Ramv busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país con el fin de formular y diseñar una política integral de atención humanitaria para esta población.

En el último informe que entregó a principios de mayo el Gobierno nacional sobre el censo de migrantes venezolanos se contabilizaban 203.989 personas y 106.476 familias. Los departamentos de frontera Norte de Santander y La Guajira son los que mayor número de venezolanos registran con 48.393 y 44.472, respectivamente.

Quiénes deben hacer el registro

- Los venezolanos migrantes que estén de manera irregular, es decir, que no tengan ningún registro vigente en Colombia como cédula de extranjería, visa o Permiso Especial de Permanencia (PEP).



- Los portadores de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) también deberán registrarse.



- Los venezolanos que tengan el PEP vigente recibirán un correo electrónico con instrucciones para ampliar la información requerida a través de un enlace.



- No deben registrarse los ciudadanos colombo-venozolanos que certifiquen ser poseedores de la nacionalidad colombiana.



- No deben registrarse los venezolanos que se encuentren de manera regular y posean un Permiso de Ingreso y Permanencia (permiso de turismo), una cédula de extranjería o una visa.