“En ningún momento hemos ocultado la información”: EPM

1 Jun 2018 - 3:01am

Londoño señaló que desde el momento en el que ocurrió la emergencia, EPM ha revelado la gravedad de la situación y enfatizó que no ha faltado información a la opinión pública sobre cómo avanza el manejo de la emergencia.

“Al día de hoy, a poco más de 30 días de la contingencia, EPM ha emitido 41 comunicados públicos oficiales, ustedes han sido testigos de cuántas ruedas de prensa hemos hecho”, afirmó el gerente de EPM.

Londoño también explicó que la contingencia ha sido dinámica desde que se declaró la emergencia, no ha sido solamente un problema y frente a los derrumbes y movimientos de la montaña sostuvo que “estamos evaluando el movimiento y aun no advierte una amenaza de derrumbe, la caída de tierra no se ha acelerado. Tenemos claro que, si la montaña se mueve más de 10 mm por hora, evacuaremos”.