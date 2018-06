La crisis que se vive en los albergues por la emergencia en Hidroituango

3 Jun 2018 - 3:01am

COLPRENSA, MEDELLÍN

“Que nos evacuen de los albergues porque estamos hacinados, la gente se está enfermando, no quieren darnos una solución, vamos a las oficinas y lo único que encontramos es la Fuerza Pública que nos atropella”, mencionó Rito Mena, uno de los líderes del grupo de albergados.

Según el Puesto de Mando Unificado (PMU) que opera en Valdivia, 600 familias coparon la capacidad locativa en el casco urbano.

A esto se suma la llegada de otros 1.200 pobladores ribereños, de Puerto Valdivia y el corregimiento El Quince, de Tarazá, que también evacuaron.

“No tenemos útiles de aseo, lo que pedimos es que nos den solución a nuestros problemas. La necesidad prioritaria es la comida. Estamos cansados”, dijo Mena.

El también líder social, Jimmy Pozo, coincide en que el panorama es difícil, especialmente para niños y adultos mayores. “Duele ver cómo el Estado, durante una calamidad pública como esta, no tiene funcionarios suficientes para atendernos como seres humanos: hay ancianos durmiendo en el piso, no hay duchas, y para muchos no alcanzaron las carpas. Las personas que están acá nos han colaborado de buen corazón, pero no tienen las herramientas suficientes”, indicó.

Falta apoyo psicosocial

No solo se trata de falencias en la repartición de los alimentos y ayudas humanitarias, otra solicitud de la comunidad es la atención psicosocial porque “la gente todavía tiene pánico”.

Ante esto, EPM reportó que, con el apoyo de los profesionales del hospital local, se ampliará la cobertura de ese servicio.

La trabajadora social, Catalina Jaramillo, opinó que se necesita hacer pedagogía, pues las personas evacuadas desconocen la situación y eso “genera más caos, porque no entienden por qué dejaron sus casas”.

Emergencia por rayo

Al menos seis personas que estaban en los albergues donde se está ubicando a las personas debido a la emergencia en Hidroituango, resultaron heridas por un rayo.



El director de manejo del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), capitán René Bolívar, explicó que tanto ellos como bomberos y Defensa Civil acudieron al lugar para valorar a las personas que estaban en la carpa. Tres de los heridos fueron remitidos al hospital de Valdivia, pues tienen heridas por las ondas de la descarga eléctrica, pero están en condiciones estables.