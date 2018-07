General Torres negó responsabilidad por ‘falsos positivos’ en la JEP

11 Jul 2018 - 3:01am

El oficial ratificó su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y declaró que contribuirá con la verdad, y que de ser el caso reparará a las víctimas, aunque negó su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

“Yo no he causado, ni ordenado ninguna de las muertes de las que se me acusa. Es mi voluntad someterme a este tribunal para que sean analizadas las pruebas y conozcan la verdad”, expresó el general.

Al exmilitar se le acusa de homicidio agravado en persona protegida, por su presunta responsabilidad de mando relacionada con las acciones de varios de sus hombres, quienes asesinaron a dos campesinos para presentarlos como bajas en combate en Aguazul en Casanare.

El general confía demostrar su inocencia en la JEP, lo que no pudo conseguir en la justicia ordinaria.