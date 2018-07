Mauricio Parra, presunto asesino de dueño de Surtifruver pidió pista en la JEP

11 Jul 2018 - 1:21pm

Ante la Juez 16 Penal del Circuito de Bogotá y una vez se instaló la audiencia de juicio oral contra Mauricio Parra Rodríguez, presunto asesino de Jhonny Alonso Orjuela, propietario de los supermercados Surtifruver, el abogado defensor del procesado, Germán Gómez, solicitó que dicho caso fuera llevado a la Justicia Especial para la Paz JEP, debido a que los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado.

Ante dicha solicitud la juez consideró que este pedido debió hacerse una vez inició el proceso de acusación contra Parra Rodríguez. “Es cierto que la causal de competencia debe presentarse por las partes en el momento oportuno que, es una vez se inicia la acusación contra el procesado, que se realizó el pasado 23 de enero”, dijo la juez.



Indicó la funcionaria judicial que durante las diligencias pasadas, la defensa de Parra Rodríguez no expuso dicha petición, contrario a ello, lo hizo durante la audiencia que tuvo cita hoy en el Complejo Judicial de Paloquemao, justamente cuando las partes hacen referencia que todo el material probatorio en su contra está listo.



“Para no dilatar la situación dejo constancia que este despacho no encuentra alguna causal que permita a este juzgado no tener la competencia para llevar el proceso, pero correré traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que éste resuelva”, dijo la juez.



Parra Rodríguez es llamado ante los estrados judiciales por el presunto asesinato del dueño de surtifruver, homicidio que ocurrió en octubre del año 2016.



Por estos hechos, Bertha Cecilia Rueda exesposa del dueño de Surtifruver se encuentra privada de la libertad en una cárcel.