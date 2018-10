Iván Márquez entre líneas

3 Oct 2018 - 9:12am

Hace dos años 6’431.372 colombianos le dijeron “No” en el plebiscito al Acuerdo que pretendía firmar el presidente de la época Juan Manuel Santos con los voceros de la guerrilla de las Farc, que negociaban en la Habana, Cuba; y que finalmente se firmó en noviembre de 2016.

Muchas cosas han sucedido desde la firma de los Acuerdos de Paz como la entrega de armas, la desmovilización de miles de sus miembros y la creación de la legislación necesaria para su implementación.

Y precisamente, el lunes pasado se conoció una carta firmada por Iván Márquez y alias el ‘Paisa’, de quienes se desconoce su paradero, en donde afirman que el Acuerdo de Paz tiene fallas estructurales.

De acuerdo con analistas consultados, la carta es muy fuerte y lo único que ratifica es que quienes han incumplido son las mismas Farc.

Camilo González Pozo, director del Instituto del Desarrollo para el Estudio de la Paz, Indepaz, manifestó que “me parece una carta muy dura porque es una señal de presencia política de Iván Márquez y el ‘Paisa’ que son los que la firman, pero tienen calificaciones extremas que invalidan la vigencia de cualquier Acuerdo en este momento. Creo que se pasan de la raya porque hay aspectos importantes de los Acuerdos que siguen vigentes y se pueden defender, no puede decir que todo está hecho trizas”.

Ellos incumplen

“En primer lugar no es cierto que el Acuerdo ha sido destrozado y me parece que es coincidente con la celebración del plebiscito cuyo resultado fue el “No” y fue el gobierno de la época que le hizo el conejo a los resultados al realizar la firma, pero si hablamos de incumplimientos ellos son los que no han entregado la totalidad de las armas, no han entregado la totalidad de los bienes, tampoco han dicho dónde están las personas que fueron secuestradas y posteriormente asesinadas y ni hablar del tema de los cultivos ilícitos, es más la JEP los llama y no se han presentado a comparecer a un tribunal que fue creado para ellos mismos en la mesa de negociaciones; me parece que la carta es una excusa para ellos justificar el por qué se retiraron de las zonas de reincorporación”, precisó Juan Manuel Charria Segura, abogado Constitucionalista.

Y precisamente la Comisión de Paz del Congreso que viajó al Caquetá habían pedido a Márquez y el ´Paisa’ que se pronunciaran sobre el proceso, por eso para Antonio Sanguino, miembro de esta Comisión en el Congreso, “me parece positivo que haya habido esa comunicación de parte de Márquez y el ‘Paisa’. Las críticas y las preocupaciones que plantean en la carta se pueden examinar en el marco de los mecanismos previstos para la implementación de los Acuerdos y son mecanismos creados para esos efectos, entonces vale la pena insistir en la invitación en que Márquez venga a discutir en los instrumentos previstos para tales fines y también en el congreso donde hay una representación de las Farc”.

De igual manera, el senador Sanguino considera que “le corresponde al Gobierno ofrecer la suficiente certeza jurídica para que Márquez y el resto de los miembros de la Farc que tienen ciertas inquietudes e inseguridad jurídica respecto a ellos y al proceso puedan despejarse y que se dé una implementación exitosa porque los colombianos no nos podemos dar el lujo y la irresponsabilidad, después de 50 años de violencia, de echar a la hoguera de las nuevas violencias un Acuerdo de Paz logrado con tantos compromisos del gobierno, de la Farc y de la sociedad”.

Posición del partido de la Farc

Jairo Cala Suárez, representante a la Cámara, considera que “la carta lo primero que hace es una síntesis de lo que ha sido la implementación del Acuerdo de la Habana en lo que va desde que fue puesta en marcha y plantea incumplimientos por parte del Gobierno en materia jurídica donde hay compañeros presos y el compromiso fue que cuando se hiciera la dejación de armas quedarían en libertad; también, en cuanto a la reforma rural integral, que no es solamente para los guerrilleros, sino de transformación para que los campesinos puedan tener acceso a tierras.

Lo que hace Márquez y el ‘Paisa’ es anunciar que el Acuerdo de Paz no se va a cumplir, máxime cuando el presidente Iván Duque para esta legislatura no asigna recursos específicos para la implementación del acuerdo, entonces el panorama es que no hay compromiso político, arrojando al fracaso total el Acuerdo del Proceso de Paz”.

Frase

"Las mismas Farc están divididas, por un lado el partido con Timochenko y por otro lado Márquez y el ‘Paisa’. Además, se ha aumentado la fuerza guerrerista", Juan Manuel Charria, Constitucionalista.

Dato

Según la carta enviada a la Comisión de Paz del Senado “la inseguridad jurídica tocó techo con la detención de Jesús Santrich”, el pasado mes de abril.