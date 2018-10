Elecciones: todos a una

5 Oct 2018 - 12:42pm

Volver al centralismo que se tenía en la Constitución de 1886, a eso apunta el debate sobre la Unificación de las elecciones en Colombia o es un ‘mico’ que habrían colado los senadores de Cambio Radical con la presentación de esta propuesta.

Juntar ambas contiendas implicaría coyunturalmente ampliar el periodo en dos años y medio a los actuales gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, es decir, no terminarían el 31 de diciembre de 2019.

Politólogos consultados por este medio de comunicación opinan que es positivo, otros que no aporta mucho al país político y además que ayudaría a que se extienda la corrupción.

Desde el punto de vista de la planeación, Julio Acelas, politólogo, considera que “es muy positivo por la gestión de los recursos, porque el Gobierno nacional hace los planes de desarrollo y nuevos lineamientos y cuando pasa eso el alcalde de turno va en el tercer año, entonces a un alcalde le tocan dos presidentes; unificar los periodos me parece muy positivo, además porque este sigue siendo un país muy centralista y gran parte de los recursos y de las obras y megaobras que se suceden en los departamentos vienen de Bogotá”.

Aunque el argumento de la unificación que se utiliza para considerar la propuesta es un argumento válido, Diego Hernández, docente de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, considera que “hay un defecto inicial de la propuesta y es que se plantea de manera soterrada, o lo que se suele llamar en la opinión pública como un ‘mico’ porque una reforma a la Constitución no se puede hacer a través de un parágrafo transitorio”.

De igual manera, Hernández explicó que evidentemente el problema de la planeación es que los tiempos en los entes territoriales con el Gobierno nacional son distintos, pero “es diferente cómo se va a ejecutar un plan de desarrollo en Bucaramanga y en Barranquilla, porque las necesidades y características sociales y económicas son distintas, pero la solución no es modificar el periodo de los actuales gobernantes y en eso creería que hay falta de ética al tramitar este proyecto de reforma a la constitución de la manera como se está haciendo”.

Por su parte, Mauricio Jaramillo, politólogo de la Universidad del Rosario, manifestó que “es una idea que no aporta mucho a la mayor participación o la mayor visibilidad de las elecciones municipales y departamentales, creo que es una mala idea, entiendo que puede haber una buena intención, pero me parece que si de por sí son elecciones donde la participación no es muy alta y si en el año electoral de presidente se le recarga aún más, la gente va terminar votando por lo que más le interesa que son las presidenciales”.

¿Más corrupción?

Aunque desde las diferentes esferas se busca acabar con la corrupción al interior de campañas políticas, la práctica en el país sigue a la orden del día.

Según Acelas, esta propuesta de unificar las elecciones “no contribuiría a aumentar la corrupción ya que a nivel local hay una oleada de indignación ciudadana contra la política tradicional y se está empezando a elegir más por opinión”.

Para Hernández, más que aumentar la corrupción con esta propuesta “se iría en desmedro de la toma de decisiones por parte del ciudadano y por el otro lado afianza el presidencialismo que va en contra de la descentralización y se crearía más dependencia de los entes territoriales del gobierno nacional y eso va en contra, en cierta medida, del diseño constitucional vigente”.

En las elecciones presidenciales los partidos de oposición, de izquierda y de centro tuvieron gran apoyo en las urnas, y eso resultaría beneficioso si la próxima contienda electoral fuera el próximo año, pero con la propuesta de unificar las elecciones los periodos se alargarían y otro podría ser el panorama.

Jaramillo considera que para el caso de Bogotá la izquierda ha ganado varias y ha tenido como una especie de bastión. Es un fenómeno que obedece a una coyuntura específica y no creo que la propuesta los afecte”.

Para Acelas “en Colombia la izquierda ha venido ganando espacio a nivel nacional, como el caso de Petro en las pasadas elecciones, y además, en el Congreso hay al menos 25 senadores que son de izquierda, ya en el ámbito local tiene sus propias dinámicas”.

Lo que dice el acto legislativo

El proyecto de Acto Legislativo 105 de 2018, dispone que los actuales alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y ediles continúen su mandato hasta el próximo 24 de julio de 2022, y no hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando se cumple su periodo constitucional de cuatro años. Es decir, no habría elecciones regionales el próximo año.

Sus sucesores se elegirían en marzo de 2022, junto con los nuevos congresistas, para un periodo constitucional de cuatro años, que iniciaría el 25 de julio de 2022.

Uno de los argumentos de los proponentes del acto legislativo es que se permitiría acabar con los largos periodos de Ley de Garantías, de las que tanto se quejan los mandatarios locales porque les interrumpen los proyectos de inversión.

Otra ventaja es que con la elección unificada, se ahorraría tiempo y dinero.

Frase

"El verdadero problema de los planes de desarrollo es que se recurre a las vigencias futuras y ese planteamiento no está en la propuesta de unificar elecciones", Diego Hernández, Docente Derecho UIS.

Dato

El senador Juan Samy Merheg y el representante a la Cámara Juan Carlos Rivera son los autores del Acto Legislativo que hace trámite en el Congreso.