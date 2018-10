Liberan a Cristo José, luego de siete días de plagio

9 Oct 2018 - 12:33pm

Luego de siete días de secuestro fue confirmada la noticia sobre la liberación del pequeño Cristo José Contreras, hijo del alcalde de El Carmen en Norte de Santander.

El presidente Iván Duque escribió en su cuenta de Twitter: “Acabó de hablar telefónicamente con el alcalde de El Carmen, Edwin Contreras y su hijo, Cristo José. Estamos felices que esté de regreso en casa”.

Las imágenes del reencuentro, el momento más esperado por el país durante la semana, por fin se conocieron.

Hasta el momento se conocen pocos detalles de la liberación del menor, por ahora el pequeño Cristo José será examinado por los médicos.

“Estoy agradecida con todos. La confianza en Dios, palabras de cada uno de ustedes. Nuevamente soy la mamá más feliz del mundo. Me siento orgullosa. Volví a nacer”, dijo Diana Arévalo, madre de Cristo José.

Emocionada, la mujer dijo que ya había hablado con el pequeño de cinco años, minutos después de que regresó a la libertad.

“Él me dijo: ‘mami, me robaron’. Las personas que están con él me dicen que en este tiempo solo le dieron pan con salchichón”, añadió la mujer.

Durante el operativo de rescate participaron tropas de la Brigada 30 del Ejército, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, y unidades de la Policía Nacional.

Por información que condujera a su paradero las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 150 millones de pesos.