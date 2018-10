“No se está considerando cobro de peajes para motos”: Presidente de la ANI

11 Oct 2018 - 5:05pm

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura aclaró que el Ministerio de Transporte no ha tomado ninguna decisión frente al tema de peajes para las motocicletas.



“Frente a la columna de opinión, que publiqué en el diario Portafolio, sobre la importancia de los peajes, quiero aclarar que sobre la posibilidad de una eventual aplicación de tarifa reducida de peaje a las motocicletas, de ninguna manera se trata de una decisión o postura del Ministerio de Transporte o de la Agencia Nacional de Infraestructura”, aseguró el presidente de la ANI.



El funcionario destacó que su intención en la columna fue presentar ideas alrededor de este tema, y que es importante tener en cuenta que no se ha tomado ninguna decisión sobre el particular, y todos los estudios y debates sobre este tema son liderados por la Ministra de Transporte, Angela María Orozco, quien tiene la voz oficial sobre las políticas del sector.