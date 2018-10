El aborto en blanco y negro

14 Oct 2018 - 11:26am

La defensa a la vida es nuevamente el tema que da de qué hablar a nivel mundial. En Colombia la lucha sigue en procura de acabar con las miles de trabas que encuentran las mujeres para que se haga la interrupción del embarazo tal y como lo estableció la Corte Constitucional hace 12 años con la Sentencia C-355 de 2006.

Eso fue precisamente lo que le sucedió a *Juliana cuando, por medio de un examen de rutina, se enteró de que el hijo que llevaba en el vientre venía con una malformación congénita, y al buscar que su EPS le hiciera la interrupción del embarazo (tenía cuatro semanas), pese a que la Corte dice que se requiere solo un examen, se vio obligada a someterse a una serie de análisis para que la entidad de salud diera cumplimiento al procedimiento. Entre vueltas y papeleo, el aborto se le presentó de manera espontánea.

Situaciones como la que le sucedió a *Juliana son muy comunes y es por eso que muchas mujeres acuden a clínicas donde, de manera ilegal, practican los abortos.

De acuerdo con cifras reveladas el año pasado en un foro de la ONU, en el mundo cada año 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo (la mayor parte en países en vías de desarrollo), y de ellas 47 mil mueren debido a abortos inseguros, mientras otros cinco millones sufren lesiones graves.

El médico Juan Carlos Vargas, asesor Científico de Profamilia, reconoce que “infortunadamente siguen existiendo trabas como que se requiera de una junta médica o que se necesite el concepto de un especialista para autorizar el procedimiento, y pese a que la Corte Constitucional lo dejó claro, sigue sucediendo; encontramos pacientes que dicen que llevan dos meses esperando que se les practique el procedimiento por barreras como que no hay agenda o que necesitan el concepto del perinatólogo y eso hace que sea difícil la atención, por eso en nuestro país se ven casos de interrupciones en edades gestacionales avanzadas”.

La lucha legal. Women’s Link, es una organización que trabajamos básicamente utilizando el litigio estratégico para avanzar en el derecho de las niñas y mujeres en diferentes lugares del mundo y en Colombia, explicó la abogada Cristina Rosero.

La profesional del derecho reconoce que, pese a los años que han transcurrido desde el fallo de la Corte Constitucional, “todavía existen muchas barreras para que las mujeres puedan acceder a este derecho por falta de información y porque se enfrentan a que les pidan requisitos adicionales o casos en los cuales reciben malos tratos o tratos displicentes del personal de salud”.

Justo ahora que hay un caso en que la Corte estudia una acción de tutela que busca limitar el periodo para la práctica de un aborto, “nuestro trabajo se ha centrado en llevar conceptos de expertos para que la Corte se centre en eliminar este tipo de obstáculos que están impidiendo que las mujeres puedan recurrir a lo que es su derecho y no tengan que recurrir a sitios clandestinos donde pueden resultar muertas o con consecuencias graves para su salud”, explicó la representante de Women’s Link.

Así mismo, Ana Patricia Pabón Mantilla, constitucionalista, considera que “estamos defendiendo el derecho de las mujeres a la vida, porque los obstáculos hacen que aunque las mujeres de manera oportuna hagan la solicitud de la interrupción, la gestación avance por las dificultades para que los prestadores de salud cumplan”.

De acuerdo con datos estadísticos, las mujeres tienden a abortar en el primer trimestre de gestación y solamente un 8% se practica un aborto en las últimas semanas de gestación, a menos que con un examen especializado se determine que el feto tiene una malformación.

Casos críticos

De acuerdo con Rosero, “hay diversidad de casos, de acuerdo con la sentencia de la Corte, en cada una de las causales se puede exigir un requisito, por ejemplo, en el caso de violación con la presentación de una denuncia debe ser suficiente, pero tuvimos un caso de una niña de doce años víctima de abuso a la que se le recriminó y todo esto termina causando daños a las mujeres porque no solamente hay una negación a lo que es su derecho, sino que se crea un trato displicente”.

La polémica

Esta semana la polémica fue a nivel mundial pues el Papa Francisco comparó la interrupción del embarazo con el contrato a “un sicario para resolver un problema”, la frase fue pronunciada durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

Allí el Papa reflexionó sobre el quinto mandamiento, “No matarás”, y condenó la “supresión de la vida humana en el seno materno en nombre de la salvaguardia de otros derechos”.

Y aunque no en los mismos términos, José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional dice “me opongo totalmente al aborto porque considero que es un crimen contra alguien completamente indefenso que es el niño en el vientre materno, de tal manera que mi tesis no puede ser otra distinta a la que consigné en su momento en una sentencia de la Corte Constitucional anterior a la sentencia que consagró los tres motivos para llegar al aborto”.

El exmagistrado recordó que “el Código Penal ha consagrado la penalización del aborto y estableció una forma de disminución de la pena para los eventos en que se produjera el aborto por violencia carnal”.

La pena en Colombia por la práctica del aborto, en los casos no despenalizados por la Corte Constitucional y según el artículo 122 del Código Penal colombiano, es una condena a prisión de 16 a 54 meses.

Posición de una entidad de salud

Alejandra Quiroz, gerente regional de Coosalud.

A través del fallo constitucional existen requerimientos que son necesarios para tener acceso a ese tipo de procedimiento que son: cuando hay peligro para la vida de la embarazada; cuando hay malformación del feto incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de una violación, incesto o por fertilización no consentida. Por ley, las entidades promotoras de salud y las clínicas estamos (sea régimen contributivo o subsidiado) obligados a cumplir con la decisión de la Corte.

En nuestro caso, dijo Quiroz, estamos dando cumplimiento, no ponemos barreras administrativas para la interrupción del embarazo o aborto legal, entonces damos cumplimiento a no exigir documentación que no es necesaria.

Así mismo, indicó, tampoco hacemos dilataciones en el proceso que puedan llegar a poner en riesgo la vida de la mamá.

Recordó que “las objeciones de conciencia pueden ser de un profesional, pero no institucionales”.

Riesgos para la salud

El médico Juan Carlos Vargas, asesor Científico de Profamilia, manifestó que lo importante es decirle a las mujeres que no vale la pena someterse a un riesgo innecesariamente, acudiendo a sitios clandestinos y poner en riesgo la salud.

Según Vargas, existen complicaciones graves cuando el aborto es de forma insegura porque se puede presentar una infección del aparato genital femenino y no es una sola sino que pueden ser una infección multibacteriana que puede producir mucho daño en los tejidos, que a veces puede obligar a retirar útero, trompas de falopio y ovarios y, lo otro es que como son bacterianas ponen en riesgo la vida de la mujer por la probabilidad de un choque séptico que lleva a la muerte.

El médico explicó que el otro riesgo es la hemorragia, porque cuando el aborto no se hace en condiciones adecuadas, hay riesgo de hemorragia que también pone en peligro la vida de la mujer.

Frase

"Sobre todo las mujeres con menos recursos económicos son las que tienen mayores dificultades para acceder a un procedimiento para un aborto legal, muchas veces por el desconocimiento de la ley o porque las IPS no cumplen con la jurisprudencia", Ana Pabón Mantilla, abogada.

Dato

Proframilia en 2017 practicó 10.500 abortos legales en el país. El volumen más grande es en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.