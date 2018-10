El infierno de Íngrid

26 Oct 2018 - 7:28am

Yo llevo muchos años revisando en mi memoria cada uno de estos sucesos, de estos hechos; he tenido mucho tiempo secuestrada en la selva y después para preguntarme si cometí un error, si hice algo que no debía hacer y si fue mi culpa...

Quiero decirles que desde el fondo de mi alma tengo la convicción de que actué como cualquier colombiano con la información que tenía y la responsabilidad y en las circunstancias que tenía hubiera actuado...

Yo tenía confianza en nuestro Estado, tenía confianza en mi gobierno, tenía diferencias con Pastrana desde un punto de vista partidista, pero confiaba en él como confiamos todos que la vida de cada uno de nosotros está por encima de intereses que son secundarios; creía ciegamente en mis escoltas y hoy, aún hoy estoy absolutamente convencida que ninguno de ellos al subirme en ese carro del DAS, ayudarme a poner las banderas blancas para irme para San Vicente del Caguán, ninguno de ellos pensó que me estaba entregando a las Farc o poniendo en riesgo mi vida...

A mí me costaron siete años de mi vida separada de mis hijos y otros diez años más separada de mi país, pero yo no soy la única víctima, ni la que pagó el mayor precio ese día y los años subsiguientes; pagaron un precio mayor por ir tras la guerrilla tratando de encontrarnos, esos soldado muertos son padres de familia, hijos, hermanos muertos, familias desbaratadas... esas madres, esas viudas, esos huérfanos tienen derecho a saber la verdad tanto como yo, cómo sucedió todo esto, por qué sucedió, quiénes son los responsables. Esas son las preguntas que dejo sobre la mesa...

El infierno

A partir de ese momento empieza mi descenso al infierno, el 23 de febrero de 2002. Fueron 2.321 días de cautiverio, seis años cuatro meses nueve días y el 23 de marzo de 2002, un mes exacto después de mi secuestro, fallece mi padre. Las Farc no asesinaron a mi padre, pero sí son responsables de su calvario y de su agonía, mi hermana me cuenta que en el lecho de su muerte preguntaba dónde está la niña, yo estaba en la selva. Cuando me enteré que él había muerto, casi me enloquezco, pensé que uno como ser humano no podía vivir sin dormir, porque duré un año sin dormir, y no dormía porque cuando dormía soñaba con mi padre en momentos siempre muy felices con él cuando niña...

Durante el día caminaba de arriba a abajo y de abajo a arriba, como un animal enjaulado, y caminaba y caminaba y caminaba porque no quería pensar, y no quería pensar en el dolor que sentía con la muerte de mi padre, y no quería pensar en el dolor de mis hijos que, como yo, debían pensar que yo estaba muerta.

Yo acuso a las Farc de tortura sicológica contra mi y contra mi familia...

Intentos de fuga

La separación de mis hijos fue probablemente lo más duro de esos años de secuestro; yo sudaba por las noches, sudaba de miedo, de un miedo diferente, de un miedo que me llegara alguna mala noticia sobre mis hijos o alguna mala noticia sobre mi madre, y por eso, para sobrevivir, mi obsesión fue escaparme, e hice muchos intentos de fuga y cada vez que me capturaban, los castigos fueron terribles y por eso fue creciendo en mí un cambio profundo de mi relación con cualquier persona y que me afecta aún hoy.

Este mal -porque no se cómo llamarlo de otra manera-, es inherente a una situación de secuestro, encerrados en una selva, sin Dios ni ley, sin testigos, sin cámaras que puedan mostrar lo que está sucediendo, sin justicia, sin nadie a quien hacerle algún reclamo, está uno sujeto a someterse a la arbitrariedad de la persona que está cargando el fusil y que le está apuntando al contrario.

Ahí empezó una dura escuela para aprender a hacerle el quite a esa crueldad, a esa perversión...

La comida

Había veces que no había mucho qué comer. Durante los seis años, cuatro meses, nueve días, la comida siempre fue arroz, cuando teníamos suerte era lenteja y pasta... nos daban lo que ellos llamaban cancherinas, harina frita en la mañana. Pero la maldad de la cual estaba hablando era que, yo estaba haciendo fila detrás de mis compañeros para comer las cancherinas y lo que llegara de líquido de bebida caliente de ese día, y el guardia bota la comida al piso y me dice ya no queda nada... detalles sin importancia como servir en la olla de cada uno de nosotros y el guardia escupir en la mía... detalles sin importancia, como traer la olla, con todos los compañeros con hambre, todos esperando, y la comida que llega es comida podrida, una cabeza de cerdo llena de moscas y de gusanos...

Las cadenas

La crueldad iba hasta el punto en que las cadenas las escogían... había cadenas livianas para aquellos que querían premiar y había muy pesadas para las mujeres, en particular para mí, yo todavía guardo las marcas de las cadenas en el cuello. Había un guerrillero en particular que se había ensañado contra mí y que me apretaba tanto la cadena que yo no podía pasar saliva. El encadenamiento era complicado para cada uno de nosotros porque cuando nos encadenaban con otro compañero y teníamos que hacer marchas(...) esas marchas no eran como caminar en la calle, siempre teníamos que pasar caños y ellos abatían árboles y sobre esos árboles como puentes nosotros, como equilibristas, teníamos que pasar de un lado al otro… Nosotros íbamos encadenados de dos en dos y si uno perdía el equilibrio y se caía se llevaba al otro y si por infortunio se caía del otro lado, los dos se ahorcaban(...) nosotros sabíamos que caminar en la selva encadenados era una condena de muerte.

Industria de las Farc

El secuestro era una industria de las Farc, era una actividad sobre la cual habían desarrollado una tecnicidad, sabían cómo tratar o maltratar a los secuestrados, llevaban años haciéndolo y tenían manuales de comportamiento con los secuestrados. A mí no me cabe la menor duda que el secretariado sabía perfectamente los riesgos que nosotros corríamos, en manos de hombres y mujeres armados, aislados en la selva sin ningún tipo de control.

La reparación

Pienso en particular en cosas como, por ejemplo, las familias de las víctimas de la guerra en Colombia que están sin vivienda, que no tienen un techo, yo creo que parte de la condena tiene que ser que ellos le den y construyan con su propias manos la vivienda a todas esas víctimas que la perdieron por culpa de ellos.

Hablemos de lo que le quitaron a las familias de los secuestrados que pueden hacer ellos para devolver el tiempo que nos arrebataron, el dolor que nos causaron, el traumatismo de nuestros hijos, de nuestras familias, los traumatismos nuestros. No tengo la respuesta, lo único que sé es que tienen que ser actos prolongados que impliquen un esfuerzo y un compromiso y un desprendimiento para ellos.