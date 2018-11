11 Nov 2018 - 4:41pm

En momentos en que el país trata de buscar un camino hacia la paz y la reconciliación y en medio de tantas protestas, marchas y agresiones contra las comunidades, una foto se ha servido como una señal que a pesar de tener pensamientos diferentes es posible sentarse en una mesa a dialogar como personas civilizadas.

Y fue precisamente la reunión que se dio hace una semana en la presidencia del Senado donde se debatía para buscar la fórmula que permitiera que los uniformados no sean procesados por los mismos magistrados y en las mismas condiciones que los exguerrilleros de las Farc, que fue el escenario en donde los senadores Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Victoria Sandino, María Fernanda Cabal e Iván Cepeda, se olvidaron de sus diferencias políticas para buscar una salida al tema y dar las garantías necesarias a la Fuerza Pública.

Se consultó a expertos en el área de Sociología quienes opinaron si el país avanza hacia una verdadera reconciliación.

Hace falta años luz

Fabián Sanabria, doctor en Sociología de la Universidad Soborna de París, sobre la reunión de representantes de diferentes partidos políticos dijo: “Esa es la gran apuesta de Colombia, esas reuniones sí son muy formales y son obviamente lo mínimo que uno le puede pedir a los Senadores de la República, que no salgan a los golpes y los insultos y lo que se vio fue una reunión cordial, pero de ahí a que las posiciones, los intereses y las emociones se sublimen y se imprimen más bien las razones, es muy difícil. Eso es un paso, son cosas míninas y por eso no hay que hacer una fiesta y decir que ya estamos reconciliados, el hecho que se reúnan cordialmente es lo mínimo que deben hacer. Hacen falta años luz, por una reunión emocional no voy a decir que el país ya está reconciliado; insisto “años luz” a este país para que se reconcilie, ni la visita del el Papa valió”.

Cambio cultural

“Se necesita todo un cambio cultural que corre el riesgo de dar al traste con la manera como procedemos en este país porque hay unos intereses muy marcados y una manipulación de la opinión pública de lado y lado y así esto no funciona, tenemos que estar todos del mismo lado por la Nación, por el futuro, pero eso no es tan fácil, es muy fácil decirlo pero hacerlo es muy complicado”.

Inteligencia y comunicación

De acuerdo con el sociólogo, Álvaro Vecino, la foto donde aparecen reunidos líderes de diferentes corrientes políticas “pone de manifiesto que es posible la construcción de una sociedad civilizada cuando ponemos en juego los elementos que nos hacen esencialmente humanos, en este caso: la inteligencia y la comunicación en un claro escenario de lucha por el poder. La sociedad espera que sus líderes políticos (y en todos los ámbitos) tengan la capacidad de regular sus emociones y razones en procura de alcanzar aquellos acuerdos que sean fundamentales para el desarrollo social.

Podemos decir que la base de la convivencia está en la “aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia con uno”, como lo dice Humberto Maturana. El desarrollo y el progreso de las sociedades se construyen con los otros, los que pueden aportar una perspectiva diferente al mismo problema, el que puede confrontar, es el principio de la dialéctica, la que genera el movimiento y la dinámica social”.

Aporte a la justicia

Desde otra mirada, el politólogo Alexander Arciniegas, considera que “la foto y el acuerdo es positivo porque el uribismo por primera vez reconoce la legitimidad de la JEP luego de haberla acusado injustificadamente de ser la justicia de las Farc. Sin embargo, preocupa que el precio de este apoyo que implica introducir nuevos magistrados, tenga como resultado práctico silenciar la verdad judicial que es el gran aporte de la justicia transicional que concreta la JEP a la reconciliación y a la no repetición. Si así fuera estaríamos repitiendo el error del Frente Nacional que tras un acuerdo de élites puso fin a La Violencia de mediados del siglo XX que dejó 200 mil muertos, pero silenció la verdad sobre las atrocidades cometidas y sus responsables”.

Discusión civilizada

María Fernanda Cabal, congresista que participó en la reunión.

“Esa reunión fue en espacio donde congresistas discutimos civilizadamente y al final se logró un acuerdo. Nosotros no estamos opuestos a avanzar sobre principios, pero esa es la dificultad.

Entonces si uno no pone límites a pretender justificar la barbarie, entonces lo que tendremos es un Estado pervertido y una sociedad dividida cada vez más”.

"Creo que hay un elemento que puede ayudar y es la reconciliación cultural, las manifestaciones culturales como los festivales vallenatos, el Mono Núñez y hasta los sancochos", Fabián Sanabria, Doctor en Sociología.