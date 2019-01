“Fue un error de las Farc entregar las armas”: Márquez

12 Ene 2019 - 10:44pm

El exnegociador de paz de la antigua guerrilla de las Farc, Luciano Marín Arango, conocido como ‘Iván Márquez’, a través de un video aseguró que fue un error dejar las armas antes de que el Estado les asegurara a los exguerrilleros la reincorporación política.

“La paz fue traicionada por el Estado colombiano que optó por la perfidia y el incumplimiento de lo pactado de buena fe. Reconocemos que incurrimos en varios errores, como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar la reincorporación política y social de los guerrilleros cuando Manuel Marulanda Vélez, el histórico comandante en jefe de las Farc había advertido que las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos”, dijo Márquez.

El exnegociador también señaló en el video que en los dos años de implementación del acuerdo son desalentadores los resultados porque han sido asesinados más de 400 líderes sociales en el país y más de 85 guerrilleros. Agrega que el acuerdo perseguía alejar las armas de la política, pero estas siguen siendo utilizadas para el exterminio físico de los opositores políticos.

Según Iván Márquez, el Estado cambió el texto original del acuerdo de La Habana, violentando el principio de toda negociación. “Los acuerdos son para cumplirlos. Después de firmados sus términos no pueden ser modificados”.

“Destruyeron la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, concebida para todas las instituciones involucradas en el conflicto. Las instituciones del establecimiento resolvieron que solo era aplicable a la guerrilla y a los excombatientes, excluyendo de su jurisdicción a los agentes civiles del Estado y los determinadores de la violencia desde la cúpula política”, destacó el líder de las Farc.

El exguerrillero también critica a la Fiscalía por no haber adelantado alrededor de 15.000 investigaciones sobre paramilitarismo y volvió a rechazar la captura y reclusión de Jesús Santrich, quien está a la espera del trámite de extradición en Estados Unidos.

Antecedentes

El año pasado la senadora del Partido de las Farc Victoria Sandino confirmó la salida de Iván Márquez y de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, de la zona de reincorporación de Miravalle (Caquetá). “En estos momentos ellos no se encuentran en este espacio territorial a raíz de una situación que se presentaron de un mes para atrás en donde hubo varios operativos con unas indicaciones bastantes complejas en donde llegaron personas encapuchadas a la vivienda donde se encontraba Iván Márquez. Ellos salieron antes. En estos momentos ellos no se encuentran allí y en mi caso personal no sé dónde se encuentran”.