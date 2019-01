Gustavo Petro no salió a marchar por considerar que la misma provoca "guerra"

20 Ene 2019 - 9:36pm

En un mensaje de Twitter, Petro explica las razones por las cuales se marginó de esa movilización: “Los respeto en su marcha pero estaré en la que provoque la paz y no la guerra”.

También señala que “respeto y me solidarizo con cada madre, hermana, de los policías caídos pero no apoyo que más madres y hermanas de policías tengan que llorar porque un gobierno decidió la guerra y no la paz”.

Contrario a Petro, en Bogotá se les vio marchar juntos a los dirigentes del centro-izquierda Jorge Enrique Robledo, Claudia López, Antonio Navarro, Serrgio Fajardo, Antonio Sanguino, entre otros.

Otros senadores del petrismo como Gustavo Bolívar y Aida Avella, tampoco marcharon y compartieron en sus redes expresiones de rechazo a la misma porque consideraron que politizó.