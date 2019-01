El Gerente de RTVC sí ordenó censurar a “Los Puros Criollos” por las opiniones de su presentador sobre la Ley TIC

23 Ene 2019 - 12:21pm

Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) –que inició y agotó un minucioso proceso de documentación– manifiesta lo siguiente:

1. Bajo la garantía de la reserva de la fuente, en la FLIP recibimos una grabación que hacemos pública en este comunicado. El audio corresponde a una reunión realizada el día 6 de diciembre de 2018 en RTVC donde se tomaron decisiones sobre el programa “Los Puros Criollos”.

2. El audio prueba que el objeto de la reunión era decidir qué hacer con el periodista y presentador de Los Puros Criollos, Santiago Rivas, y qué hacer para que que no apareciera más en los productos de RTVC. Tras serias descalificaciones en boca de directivos del Sistema de Medios Públicos contra el periodista, el Gerente imparte dos órdenes: i) retirar desde ese mismo día la emisión del programa y ii) alterar los planes de lanzamiento de la quinta temporada –prevista para enero en horario prime– degradándola al horario de las dos de la madrugada a finales de marzo. Lo anterior dado que el 31 de marzo era la fecha perentoria fijada por la ANTV para el lanzamiento de la nueva temporada.

3. El audio prueba que el Gerente de RTVC imparte estas órdenes a raíz del malestar que a él y a sus asesores le provocaron las opiniones públicas de Rivas sobre el proyecto de Ley de modernización TIC y especialmente su aparición en La Pulla de El Espectador.

4. La decisión de retirar de la parrilla el programa en diciembre se mantuvo y el Gerente intentó justificarla bajo el argumento de que se trataba de repeticiones de temporadas ya difundidas en su totalidad y disponibles en internet.

5. Contrario a la voluntad expresada en el audio por el Gerente de RTVC –de degradar el lanzamiento de la quinta temporada a marzo en horario de madrugada– los nuevos episodios se empezaron a emitir el pasado 16 de enero en horario prime. Este hecho, debe ser entendido como una consecuencia forzada por la controversia pública que se desató en diciembre con respecto al programa y no desvirtúa la gravedad del horizonte de censura que la gerencia anticipaba para la temporada a estrenar.

6. El Gerente de RTVC Juan Pablo Bieri advirtió públicamente en al menos 9 ocasiones que sus decisiones no obedecían a tintes políticos ni a las opiniones de Rivas frente al Gobierno. “Me parece que hila muy delgado en pensar que, porque él habla en contra o a favor del gobierno entonces yo tomo decisiones de parrilla”, dijo el 10 de diciembre en una entrevista radial. Bieri también calificó de noticias falsas los señalamientos de censura en su contra y firmó un documento oficial de RTVC señalando que en la actual Gerencia “no se imparten órdenes inminentes… se toman decisiones concertadas y de acuerdo a las recomendaciones de las diferentes áreas”.

7. Lo cierto es que el audio que damos a conocer refleja: la terquedad de la gerencia frente a los argumentos técnicos de la directora de Señal Colombia que advertían que se estaba tomando un camino equivocado; las graves inconsistencias en las explicaciones públicas ofrecidas por el Gerente de RTVC; y lo que es más grave, confirma que la opinión de Rivas sobre políticas del Gobierno sí pesó en la decisión de censurar el programa del cual Santiago Rivas es presentador.

8. El 24 de diciembre de 2018 la Ministra Sylvia Constaín convocó a sesión de la Junta Directiva de RTVC. Este cuerpo colegiado, diseñado para asegurar que el Sistema de Medios Públicos cumpla con su mandato, tuvo oportunidad de activar los mecanismos de control interno sobre hechos de restricción en la difusión del programa e indicios de censura que eran de conocimiento público. En un comunicado firmado por la Junta, publicado el 26 de diciembre, el poder ejecutivo se desprendió de su papel en la controversia invitando a la Procuraduría General de la Nación a que abriera una investigación disciplinaria sobre lo que la Junta consideró “supuestos actos de censura”. Siguiendo la ruta trazada por la Junta de RTVC corresponde a la FLIP remitir sus hallazgos a este organismo de control.

9. En aras del equilibrio y la transparencia la FLIP informó a la ministra Sylvia Constaín apartes de esta grabación previo a la publicación de este comunicado. En conversación telefónica con el director de la FLIP, la ministra resaltó la responsabilidad de su cargo ante un asunto delicado donde debe velar por el cumplimiento del marco legal. Así mismo manifestó que existe total disponibilidad del Ministerio y del Gobierno para evaluar el alcance de la denuncia de la FLIP y reiteró el compromiso irrestricto del Gobierno Nacional con la garantía del derecho a la libertad de expresión. La Ministra dispuso de un espacio en su agenda el jueves 24 de enero -en Manizales- para reunirse con la FLIP.

10. El gerente de RTVC lideró un plan de retaliación contra Rivas con el propósito de censurar opiniones alternativas a las del Gobierno en el curso de deliberaciones sobre asuntos de alto interés público como la reforma al sector de telecomunicaciones que actualmente impulsa el MinTic. Con esta información sobre la mesa, en la FLIP no encontramos cómo sustentar que Juan Pablo Bieri cumpla con las credenciales necesarias para gerenciar el sistema de medios públicos de Colombia.

11. El 26 de diciembre la junta directiva de RTVC afirmó que pretende “incorporar las mejores prácticas en temas relacionados con libertad de expresión dentro del sistema de medios públicos en Colombia. En este sentido se escucharán los aportes que surjan desde la academia y diferentes organizaciones con interés en los asuntos de libertad de prensa”. Desde la FLIP consideramos que nuestros aportes pueden resultar relevantes para ese propósito. Los hechos de censura no sitúan la conversación en un punto de partida idóneo pero confiamos en que el diálogo franco y abierto en este caso contribuirá al propósito común de brindar plenas garantías a la libertad de prensa y el pluralismo en Colombia. No podemos perder de vista que una democracia necesita de medios públicos fuertes e independientes donde haya espacio para todas las voces sin discriminación, la sociedad colombiana en general y las autoridades en particular debemos asegurarnos de que así sea.