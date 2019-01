Algo no huele bien

28 Ene 2019 - 9:00pm

Aunque el tema de la renuncia del Fiscal Néstor Humberto Martínez salió de la agenda pública por cuenta del atentado del Ejército de Liberación Nacional, Eln, a la Escuela de Policía en Bogotá, para hoy fue programada una nueva marcha con la etiqueta #chaofiscal o #29fiscalrenuncie.

Varios son los escándalos que tienen en el ojo del huracán al Fiscal General de la Nación, pero el más sonado es el escándalo de Odebrecht pese a que para esa investigación ya se nombró a Leonardo Espinoza como fiscal ad hoc.

Otros escándalos que salpican a Martínez Neira es el tema de la captura de ‘Santrich’ de la extinta guerrilla de las Farc, así como el tema de los bienes de las Farc para reparar a las víctimas.

Expertos consultados tienen opiniones encontradas con respecto a la permanencia o no del Fiscal Martínez Neira y la injerencia o no en la credibilidad de la justicia.

Se hizo invisible

Para el analista político Julio Acelas “lo que llama la atención es que el tema del fiscal se invisibilizó y ya no está en la agenda pública después de tanto debate, así como todo lo que pasa en este país; parece que fuera un tema de segundo lugar y eso dice mucho del rumbo que puede tomar todo de cómo puede evolucionar”.

Según Acelas “se han venido sucediendo una serie de revelaciones de los exdirectivos de Odebrecht en Colombia y los nuevos vínculos de Corficolombiana, eso debería ser materia para que el Fiscal tomara una decisión o por lo menos que hubiese una investigación clara y concreta sobre su labor, pero a pesar de la gravedad de las pocas explicaciones de Martínez Neira volvemos a la dinámica del país y no pasa nada ”.

Declararse impedido

Sobre el particular, Juan Manuel Charria, Constitucionalista “cuando Néstor Humberto Martínez fue electo por la Corte Suprema de Justicia, él debió haberse declarado impedido para conocer los casos en donde estuviesen involucrados clientes que pudo haber asesorado estando como abogado independiente como del trabajo realizado para el Grupo Aval. Entonces considero que el Fiscal se equivoca en no haberse declarado desde un principio impedido, hubiese meditado y se hubiera ahorrado todo este tipo de situaciones en donde se ve involucrada su imagen y además se tejen mantos de duda en cuanto a la imparcialidad o no de la fiscalía y las investigaciones”.

Ahora bien, el tema de la renuncia hay muchos sectores que están pidiendo la denuncia del fiscal, pero por ejemplo el tema de Odebrecht ya pasó a manos de un fiscal ad hoc que fue elegido por la Corte Suprema entonces ya esos casos no están en la órbita de Martínez Neira, y en ese sentido yo no veo ahora como objetivo que el fiscal renuncie, lo único sería que se llegue a comprobar una conducta delictiva y ahí sí tendría que presentar la renuncia”.

No hay razones

Rodolfo Mantilla ex magistrado de la Corte Suprema y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, considera que “una cuestión que debe quedar clara es que jurídicamente no hay ninguna razón para que el fiscal renuncie, no hay una situación en la cual a él se le pueda censurar por alguna actividad en relación con su cargo y lo único que a él se le ha tratado de endilgar es la situación que fue abogado de algunas de las empresas investigadas particularmente del Grupo Aval y del conocimiento que en algún momento determinado pudo haber tenido de procedimientos no muy correctos, pero eso no le impide a el ser fiscal. Además, en la medida que haya un Fiscal ad hoc para mayor garantías en el caso Odebrecht no hay un argumento jurídico ni legal”.

Sobre un parecer de que le conviene más a la justicia “creo que si uno se pone a pensar en el escenario de una renuncia del fiscal yo no creo que eso sea tampoco una certeza de que la justicia va a funcionar mejor (en eso soy un poquito conservador) y me parece que un país no puede estar poniendo fiscal cada vez que se presenta alguna situación que puede ser adversa porque la desintitucionalización también comienza por ahí”, precisó Mantilla.

Según el docente de la Unab “hay es que rodear al fiscal ad hoc para que realice las investigaciones y las lleve a feliz termino y además, el tema no lo podemos volver político”.

¿Sirven las marchas?

Juan Manuel Charria, Constitucionalista, “a mi juicio esas protestas, eso de quemar una bandera de la Fiscalía, de ir a protestar y esos plantones hechos muy al estilo chavistas, no me parecen porque aunque la protesta es un derecho fundamental, pero la misma Constitución dice que debe ser de manera pacífica y no quemando banderas cosa que además, pierde legitimidad la misma protesta y eso del vandalismo no es sano y así no es que se hace libertad de expresión”.

Por su parte, el analista político, Julio Acelas considera: “no le veo curso a eso de las marchas que se están programando porque además el tema del Eln, que es de seguridad urbana, de entrada minimiza cualquier participación ciudadana en las calles”.

Finalmente, el docente de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, Rodolfo Mantilla, considera que “si a una persona en un momento determinado le empiezan a hacer marchas en todo el país, como lo que viene sucediendo con el Fiscal, entonces una opinión publica en contra en cualquier momento puede que él mismo diga no me voy en contravía y me voy, aunque creo que tampoco eso solucione el problema de la justicia en Colombia, tampoco estoy convencido de eso”.

Dato

Después de dejar el cargo en el Ministerio de la Presidencia, en 2016, Néstor Humberto Martínez fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como el Fiscal General de Colombia.

Dato

Con el tema de corrupción en Odebrecht el colombiano de a pie no cree en la justicia porque los niveles de impunidad son altos, asegura el analista Julio Acelas.

Dato

En contra de la corrupción y sin tinte político, ciudadanos indignados exigen al Fiscal que se haba a un lado de su cargo y no entorpezca las investigaciones.