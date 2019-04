Profundizar los Beps, clave en la reforma pensional: MinHacienda

7 Abr 2019 - 3:01am

El funcionario explicó que la discusión no puede centrarse únicamente en 20% de la población que alcanzará los requisitos para pensionarse, sino que hay que tener el foco en 80% restante que no lo logrará: un 34% que no ha ahorrado y un 46% que ahorró pero que no le alcanza para su jubilación.

El jefe de la cartera enfatizó que los aportes de los Beps son claves para que se conviertan en un ingreso asegurado para la vejez. “Tenemos que profundizar ese mecanismo y que sean muchas más las personas que, habiendo ahorrado, tengan derecho a recibir ese Beneficio Económico Periódico”, dijo el Ministro.