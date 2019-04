“No hay impunidad”

21 Abr 2019 - 3:01am

Patricia Linares, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, reconoce que aún hay mucha gente que tiene “desconfianza y reserva” del tribunal que preside. Más aún con las tormentas que se han desatado en las últimas semanas, que se iniciaron con la detención del fiscal Carlos Bermeo y han continuado con las objeciones presidenciales y el llamado de la Comisión de Acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad.

A los constantes ataques verbales de parte del Centro Democrático, contestó con una carta al senador Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, en la que le pedía uso de un lenguaje moderado.

A las críticas sobre las presuntas anomalías en los contratos, respondió publicando en su página de Internet la relación de monto, nombre, fecha y funciones de los contratos que suscribió el año pasado y los que han firmado este año. “Están en todo su derecho en hacer propuestas, incluidas las de las reformas, están en todo su derecho, pero desde un lenguaje democrático”, dice Linares en clara alusión a sus detractores.

En esta entrevista, habla además de los respaldos internacionales, de los reparos del Gobierno a la Ley Estatutaria y del funcionamiento del tribunal.

Preguntas y respuestas

Juan Pablo Gómez Orozco: Mientras múltiples voces de organismos multilaterales y embajadores europeos expresan su respaldo a la JEP, internamente parece que el mensaje va en contravía. ¿Qué lectura le da a eso?



Patricia Linares: “Eso no es tan raro ni tan ajeno a este tipo de procesos, las primeras fases son supremamente difíciles. Es más fácil afuera, que se mira con más serenidad, más objetividad y sin estar afectados por el dolor que puede suponer haber sido víctima directa o indirecta, que vio el horror que suponen los crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad, en un contexto que ha mantenido esa situación durante más de medio siglo. Por eso no es extraño que haya mucha desconfianza, mucho miedo a qué es lo que va a pasar. (Afuera) analizan de manera objetiva cuál es el contenido y el alcance, las características del modelo y es un modelo que ofrece que no haya impunidad, verdad plena y reparación integral a través de justicia restaurativa”.



J.P.G.O.: Toca usted uno de los puntos por los que más los critican: la impunidad. ¿Qué responderles a quienes insisten en ello?



P. L.: “Que nos den tiempo. Que nos den los recursos y cuando hablo de recursos no me refiero a los financieros, sino normativos. Por eso la insistencia de tener una ley estatutaria. Nosotros podemos funcionar y hemos funcionado porque así lo dispone la Constitución en su artículo quinto transitorio que tenemos que funcionar aún sin las normas especiales, pero va a ser más difícil y cada día más difícil. Entonces, que nos den la oportunidad de tener esos recursos normativos para avanzar y serán nuestras decisiones las que van a permitir que la gente vea que en realidad no hay impunidad”.



J.P.G.O.: Pero esas mismas voces dicen que ustedes deben empezar a mostrar decisiones. ¿Qué pasa?



P.L.: “Estamos hablando de medio siglo de guerra, 10 millones de víctimas registradas, miles de comparecientes, hasta hoy hay postulados a la jurisdicción alrededor de 12 mil, luego no puede esperar la ciudadanía que tengamos decisiones en un mes o dos meses. Estos se construyen, por ejemplo, a través de grandes casos. A un solo caso, que es el 001, que la gente conoce como el de los secuestros, están hoy vinculados más de nueve mil víctimas y más de mil comparecientes. Cualquier tribunal parecido que haya operado en el mundo, en promedio se ha demorado entre cuatro y cinco años para la primera decisión. Si usted se va a la CPI, esta se tomó diez años para la primera decisión. No se trata de que nos vamos a tomar el mismo tiempo, pero sí a finales de este año yo creo que pudiéramos tener las primeras decisiones y ahí la gente va a poder estar tranquila al observar que sí se van a aplicar sanciones”.



J.P.G.O.: ¿Por la no firma de la Estatutaria se puede establecer qué tanto tiempo les ha generado retraso?



P.L.: “A medida que avanza el tiempo y que avanzan los casos cada día, el tema va a ser más complejo, tendremos que seguir administrando justicia con lo que hay. Lo que pasa es que si tenemos Ley Estatutaria las siguientes fases van a ser menos difíciles”.



J.P.G.O.: ¿Por qué la Ley Estatutaria facilitaría las cosas?



P.L.: “En el mundo jurídico una ley estatutaria es de mayor jerarquía que una ley ordinaria y si usted tiene en la estatutaria una norma que le dice equis audiencia es reservada, pues, basta que lo diga y nadie lo discute. Mientras que si usted no tiene esa norma especial, de mayor jerarquía, el juez tiene que hacer toda una construcción a partir de las fuentes de derecho que establece la Constitución y esto hace que los distintos actores del proceso puedan sentir inseguridad jurídica, porque van a decir: esa es su interpretación de todo esto y pueden acudir a un recurso, a un derecho de petición, a una tutela y eso va dilatando algo que podía estar ya resuelto de manera definitiva aplicando la ley estatutaria”.



J.P.G.O.: ¿Qué tipo de intervención hicieron en la Cámara sobre el caso de las objeciones?



P.L.: “Una exposición técnica de cómo leemos las objeciones nosotros y por qué consideramos que son objeciones de inconstitucionalidad y no objeciones por conveniencia. Hemos hecho una exposición técnica, no entramos en debates ni en controversia, sino que esta es nuestra lectura jurídica de esas objeciones.



J.P.G.O.: ¿Estaban haciendo lobby en el Congreso?



P.L.: Nosotros no estamos haciendo lobby, nunca lo hemos propiciado. No interferimos, no promovemos, no intervenimos en debates políticos”.



J.P.G.O.: ¿Ha hablado con el presidente Iván Duque sobre el tema de las objeciones?



P.L.: “Al día siguiente de que presentó las objeciones, hablamos por teléfono, muy gentil él. Comentamos lo que fue su decisión, obviamente, nosotros la acatamos, la respetamos y conversamos sobre el pronunciamiento que yo había tenido llamando a la tranquilidad”.





J.P.G.O.: Con la carta a Álvaro Uribe, pidiéndole moderación en el lenguaje, se cansaron de las ofensivas en su contra”



P.L.: “Mi único propósito con esa nota fue llamar a la necesidad de un lenguaje democrático para seguir avanzando en exponer diferencias. Había una serie de hechos objetivos, tangibles, que van desde el lenguaje hasta expresiones gráficas que ponen en entredicho no solo el mandato de la JEP, sino la idoneidad de sus magistrados, la idoneidad de todas las personas al servicio de la Jurisdicción y que en un ambiente exacerbado, como el que se está produciendo por razones políticas, sobre las cuales no nos pronunciamos, pues eso puede tener cierto tipo de riesgo. Le hice un llamado muy respetuoso al expresidente, hoy director del partido de Gobierno, para que nos ayudara a propiciar un lenguaje sereno, democrático, no para que no digan lo que quisieran decir”.



J.P.G.O.: ¿Y cómo recibió la respuesta del senador?



P.L.: “Él responde como considera y yo siempre recibo con tranquilidad las distintas expresiones. Me parece que fue un mensaje también respetuoso”.



J.P.G.O.: Otra de las polémicas es sobre el tema de contratos, pero ustedes le salen al paso y publican en su página toda la relación. ¿Para quién era el mensaje?



P.L.: “No se trata de darle ejemplo a nadie. Lo que nosotros desde el comienzo acordamos y así está establecido en el reglamento interno es que vamos a acudir a todas las prácticas de transparencia para que la ciudadanía y las víctimas, la comunidad internacional que ha apoyado tanto este proceso, tenga la tranquilidad de saber qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y cómo eso se materializa en la contratación que corresponde”.