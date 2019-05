Corte Suprema aceptó renuncia del Fiscal

22 Mayo 2019 - 3:01am

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del ahora exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la de la magistrada Margarita Cabello, quien fue designada como nueva ministra de justicia.

La determinación se registró en Sala Plena ayer. Los magistrados de la corporación estudiaron los documentos allegados desde la semana pasada, momento en que Martínez Neira decidió apartarse del cargo luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz determinó darle el espaldarazo a Jesús Santrich y cobijarlo con la garantía de no extradición.

“Fue aceptada la renuncia y por consiguiente lo que se debe hacer es solicitarle al presidente de la República la elaboración de la terna para designar a su sucesor”, confirmó el presidente de la Corte Suprema Álvaro Fernando García Restrepo.

Así las cosas, lo que se espera es que el presidente Iván Duque presente una nueva terna, la Corte Suprema decida nuevo dignatario para el búnker y éste designe su equipo de trabajo, pues junto con Martínez renunció su coequipera María Paulina Riveros. Es importante aclarar que quien sea designado como nuevo fiscal deberá cumplir los cuatro años, como dice la ley.

La Sala también debía decidir sobre los impedimentos que en algún momento presentaron Martínez Neira y Riveros para conocer algunos procesos que vinculaban a la firma brasilera Odebrecht. Sin embargo, sobre esto no hubo decisión dado que como ya están apartados del cargo no vale la pena su estudio. “No tenía objeto seguir estudiándolas si el señor fiscal ya no fungía como tal”.

Sobre la magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello, se sabe que debe posesionarse después del 4 de junio, pues en la mañana de este martes entregó su carta de renuncia hasta esa fecha. Cabello había sido ternada por Duque cuando la Fiscalía solicitó fiscal ad hoc para llevar los procesos de Odebrecht.

Fiscal ad hoc

La CSJ también decidió sobre la figura del Fiscal ad hoc, cargo que hasta este momento ocupó el catedrático Leonardo Espinosa. La Sala resolvió que “la designación tendría vigencia mientras durara de fiscal Martínez Neira y Riveros, que era frente a quienes se mostraban los impedimentos. Así las cosas, no tiene sentido que continúe el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, por lo que debe devolver los expedientes al fiscal encargado que en este momento es Fabio Espitia”.

Dato

Una vez ocurra la entrega de los procesos y la entrega de la terna por parte del presidente, los opcionados serán llamados para ser entrevistados durante 15 minutos cada uno.