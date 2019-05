Ejército asegura que reunión en Bucaramanga no es para establecer quién habló con The New York Times

En la mañana de este miércoles, el Ejército emitió un comunicado en el que asegura que la reunión que se adelantó en Bucaramanga no tenía como objetivo establecer qué miembros de las Fuerzas Armadas habían hablado con The New York Times.