¿Daño en un circuito puede paralizar un aeropuerto?

2 Jun 2019 - 3:01am

Un circuito es una red electrónica, que literalmente, se puede estar contenido en una tarjeta.

Ayer, el Aeropuerto internacional de Palonegro, en Bucaramanga, estuvo cerrado por más de 10 horas, por daño en un circuito que interrumpió las comunicaciones continuas y seguras entre la torre y los aviones. De acuerdo con la Aeronáutica Civil.

Sistemas redundantes

Para Iván Darío Hernández Rodríguez, Ingeniero electrónico de la Universidad Industrial de Santander, UIS, y director de Ing de Dautom SAS, en las empresas de operación, como por ejemplo, los aeropuertos, máxime cuando son internacionales, se debe trabajar con sistemas redundantes; es decir, que si se labora con un radio, debe existir otro para reemplazarlo de manera inmediata, pues se trata de una operación crítica, lo que demanda soluciones inmediatas e incluso, sobre la marcha.

Estimó que los sistemas redundantes, son de práctica diaria y obligada en el mundo de la electrónica, ya que le permite a una operación aérea, por ejemplo, afrontar los problemas de protección y confiabilidad.

Según el Capitán Julián Pinzón Saavedra, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de Acdac, ese tipo de daños no son comunes (hace poco aconteció lo mismo en Aeropuerto El Dorado); pero afecta de manera directa las operaciones aéreas, ya que se interrumpe de manera inmediata la comunicación que permite la entrada y salida de aviones del aeropuerto.

“Debe existir una comunicación permanente entre los pilotos y el control de tránsito aéreo, por dos razones sustanciales: la primera, porque el control de tránsito debe informarle a las aeronaves que separación mínima se necesita entre una y otra para aterrizar o salir; y la segunda, la torre es la receptora de toda la información de los pilotos (mal tiempo o requieren desviación o proceder o un alterno, entre muchas cosas más). En pocas palabras, si no se tienen comunicaciones no se puede operar, salvo que se trabaje en otro tipo de operación regular (fumigación, por ejemplo) que no involucra pasajeros”, agregó.