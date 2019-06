Inicia búsqueda de desaparecidos en Antioquia

14 Jun 2019 - 3:01am

Entre 1958 y 2016, 19.790 personas desaparecieron en Antioquia sin dejar rastro. Hoy en día, hay más preguntas que respuestas sobre por qué, dónde o qué fue de ellas.

Son a esos más de 19 mil casos a los que hoy, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) busca dar respuesta con un equipo territorial de cuatro personas desplegadas en Apartadó y Rionegro.

“Los equipos territoriales serán los encargados del relacionamiento con las víctimas, organizaciones sociales, instituciones y actores sociales en la recolección de datos de información. Es dar respuesta a los familiares de tantos desaparecidos en el país”, expresó la directora de Ubpd, Luz Marina Monzón.

Se busca que los desaparecidos no se queden en cifras, que hoy superan las 100 mil víctimas, con base en el registro del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh). Según Monzón, la búsqueda no es de cifras, sino de personas.

“Antioquia es el primer departamento en cifras de desaparición. Desde 1960 hasta 2016, si uno se imaginase un lugar donde cupieran todas estas personas es impresionante. Gran parte de las desapariciones dadas en Medellín y el Urabá Antioqueño, un número muy grande”, destacó la directora de la Ubpd.

Después de años de violencia en Antioquia, el Cnmh identificó que, los lugares de mayor número de víctimas, son Medellín con 2.977 casos, Turbo (1.621), Apartadó (906), Puerto Berrio (838), Tarazá (580) y Dabeiba (571).

“La Búsqueda es de personas, no sabemos si se encontrarán con vida o no, pero lo importante es darle una respuesta a sus familiares, que no tengan por conocimiento mitos, sino algo certero de qué pasó, por qué y dónde. Todos debemos contribuir a esto, a unificar el universo de desaparecidos”, dijo Monzón.

En Colombia, distintas entidades cuentan con documentación sobre desaparecidos, en Antioquia, estos casos aumentaron entre 1991 y 2000 cuando se llegó a las 8.900 víctimas. Siendo el 2002, el año que registró mayor cantidad de desaparecidos, con un total de 1.525.