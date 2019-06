Recogen firmas para convocar a un referendo que elimine la Jurisdicción Especial para la Paz

16 Jun 2019 - 3:01am

La recolección de firmas para el referendo que pretende hacer dos reformas constitucionales –una jurídica, en la que eliminaría la JEP, y una política, que transformaría el Congreso– ya inició. Sus promotores tendrán que recoger 1’853.083 firmas en seis meses.

Las dos modificaciones recogen puntos polémicos. La reforma a la justicia incluye remover los magistrados actuales y convocar una nueva elección, revocar la JEP y a sus magistrados y modificar las condenas de los exguerrilleros y el régimen de extradición.

Por su parte, la reforma política acarrearía disminuir el tamaño del Congreso en general, impedir la participación electoral de responsables de delitos de guerra y de crímenes de lesa humanidad y realizar un nuevo código electoral.

Aunque, no lo promueve, no lo plantea y no forman parte del comité promotor, la reforma está en línea con el pensamiento del Centro Democrático. El “Movimiento Libertad y Orden” es el organizador de la iniciativa, sus miembros ideológicamente son cercanos.

Los integrantes del comité promotor son: Herbin Hoyos, cercano al Centro Democrático; Marta Ximena Ochoa, que aspiró a la Cámara en Bogotá por el Centro Democrático con el apoyo del actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos; José Raúl Cuesta, Yamiled Nóscue, Fredy Ernesto Izquierdo, víctimas de la Corporación Rosa Blanca, y por último, el vocero del movimiento, Sergio Alzate González, quien fue UTL de la actual embajadora en Suiza, Sofía Gaviria.

Para lograr la meta de las firmas, el movimiento “se encuentra en proceso de inscripción de voluntarios, esperamos lograr 20 mil comités, en este momento tenemos 4 mil”, manifestó el vocero del movimiento, Sergio Alzate González.

Además, ante la pregunta por la financiación, el vocero afirmó que pretenden hacer una “vacatón” para reunir el dinero que costaría la recolección.

La idea, aseguró Hoyos, es tener en seis meses un total de diez millones de firmas que corresponderían a cerca del 30 % del actual censo electoral.

Sin embargo, la Registraduría Nacional, que avaló al Movimiento Libertad y Orden como comité promotor de este referendo, explicó que se requieren un poco más de 1.800.000 firmas.

Dato

La iniciativa deberá tramitar ante el Congreso un proyecto de ley con la pregunta que someterá a la ciudadanía, la cual finalmente sería estudiada por la Corte Constitucional.