El comediante Hassam anunció que fue diagnosticado con cáncer

13 Ago 2019 - 9:41am

De acuerdo con la publicación, al comediante le habría sido diagnosticado mieloma múltiple (un tipo de cáncer de células plasmáticas, las cuales suelen encontrarse en la médula ósea).

"Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más", asegura el humorista en la publicación en la que dio a conocer la enfermedad.

En esa misma publicación, 'Hassam' hizo una crítica al sistema de salud colombiano y aseguró que "gracias a Dios mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata) pero no todas las personas pueden hacerlo".

Fiel a su profesión, el humorista dio a conocer su enfermedad por medio del humor. En un video hizo una parodia de la famosa canción de Óscar Agudelo 'La Cama Vacía'.