Procuraduría anunció que lista de inhabilitados aumentará

18 Ago 2019 - 3:01am

“Hemos revelado una lista de inhabilitados, esta es la cuota inicial de lo que viene en términos de control de la Procuraduría. Esto no implica que no haya otros inhabilitados más adelante. Aquí hay procesos disciplinarios que están vigentes y no me voy a referir a ellos porque no puedo hacerlo, pero seguiremos con toda contundencia tratando de evitar que los corruptos se nos cuelen en el proceso electoral y que quienes tienen procesos disciplinarios, y que ojalá puedan ser fallados antes del 27 de octubre respetando el debido proceso, sepan que la Procuraduría sigue funcionando hasta las elecciones”, sostuvo Carrillo.

El jefe del Ministerio Público enfatizó que están revisando material suministrado por veedurías y denuncias ciudadanas, pero que es seguro que la lista se incrementará.

“Esta no es una lista definitiva porque nos falta, además de analizar una cantidad de insumos de los propios ciudadanos. Hay una cantidad de personas que pueden estar inhabilitadas y que todavía no están en dicha lista, ese sistema sigue siendo imperfecto. Nos sacó un primer resultado, que fueron los 694 inhabilitados, pero estoy seguro que van a aparecer más”, indicó el Procurador.

Dato

Los departamentos en los que se registraron mayor número de aspirantes impedidos fueron Antioquia 10,8%, Cundinamarca 10,4%, Valle del Cauca 8,2% y Boyacá 7,5%.