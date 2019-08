Corrupción inconsulta

27 Ago 2019 - 3:01am

El presidente Iván Duque convocó a todas las fuerzas políticas del país a la Casa de Nariño para acatar el mandato del pueblo que se manifestó en las urnas, pero un año después las cosas siguen igual o peor.

Antonio Sanguino, senador Partido Verde, uno de los promotores de la Consulta Anticorrupción, considera que “el Gobierno y el presidente junto con los partidos de coalición no han sido consecuentes ni han cumplido la palabra empeñada al pacto que se hizo después de la consulta popular para que el paquete de iniciativas legislativas pudieran tener un trámite exitoso y muy por el contrario varias de esas iniciativas o se hundieron o fueron hundidas”.

En este mismo sentido Juanita Goubertus, representante a la Cámara del Partido Verde, señala que el balance que se hace del paquete anticorrupción es triste y desolador.

Considera que el primer punto del proyecto que buscaba reducir el salario de los congresistas se archivó en la Comisión Primera de la Cámara, luego de que 37 de los 38 en esa comisión se declararon impedidos; otro punto, que fue ‘cárcel para corruptos’ se hundió en el cuarto debate de la Cámara luego de maniobras dilatorias por parte de ambas mesas directivas de Senado y Cámara y, el proyecto de contratación transparente con pliegos tipo está para último debate en la plenaria de la cámara.

De acuerdo con Goubertus, el único que tiene noticias positivas es el tema de rendición de cuentas de congresistas y está para revisión de la Corte Constitucional.

Por su parte, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, dijo que el balance es agridulce. Dulce porque fue un hecho político de inmensa importancia, porque puso el tema de la corrupción en el centro del debate político y porque la votación fue incluso mayor con la que se eligió al presidente Duque.

La parte amarga es que el Gobierno al final se salió con la suya y el presidente Duque y el Centro Democrático con la campaña en contra que hicieron quedaron faltando unos pocos votos para que la consulta quedara formalmente aprobada y todo quedó en manos del Congreso, en donde ningún proyecto ha prosperado.

Reclamo al presidente

Daniel García-Peña Jaramillo, profesor universitario e historiador, considera que es bastante lamentable lo que sucedió, porque el Presidente después de la votación convocó una gran cumbre en el palacio, incluyendo las Farc, y generando toda una expectativa que a pesar que no se había logrado el umbral se iba a comprometer con una decisión de aprobar todos los proyectos, pero desafortunadamente desde esa famosa reunión no hubo ningún seguimiento y por lo contrario cada uno de los proyectos no fueron aprobados y lo que ha sido más grave es que una parte de la coalición que apoya al gobierno ha seguido con las prácticas de clientelismo de las maquinarias que históricamente han sido las responsables de la corrupción.

Para García-Peña, “el reclamo tiene que ser al Presidente que se comprometió con sacar adelante los proyectos y, es un ejemplo más que a pesar que el presidente ha hablado de convocar un pacto de unidad nacional ha venido abandonando esos proyectos y más que estar gobernando a nombre de todos los colombianos, parece más estar preso de su propio partido el Centro Democrático”.

De igual manera, Juan Manuel Charry, Constitucionalista, piensa que como no ha salido ningún proyecto en el Congreso el balance es negativo, pero lo que demuestra es que son propuestas de coyuntura política.

“Tanto los del partido Verde y la oposición se montaron en un discurso populista y cogieron la bandera anticorrupción y nada ha salido”, precisa Charry.

Además, considera que de esas cosas que estaban propuestas ninguna realmente eran efectivas contra la corrupción y a los 11 millones de colombianos que participaron en las urnas los utilizaron en una coyuntura electoral y “tomaron la corrupción como bandera electoral”.