¿Perdimos credibilidad mundial?

1 Oct 2019 - 3:01am

Un medio de comunicación y una agencia de prensa internacional salieron a desvirtuar las pruebas gráficas que inteligencia militar incluyó en el dossier entregado la semana pasada a la ONU.

Ayer se conoció que una de las primeras consecuencias por el error con las fotos fue la salida del cargo del general Oswaldo Peña Bermeo, quien ocupaba la jefatura del Comando Conjunto de Inteligencia.

Analistas consultados consideran que con este tipo de acciones otra de las consecuencias es que el presidente Duque pierda credibilidad a nivel mundial sobre las denuncias presentadas, aunque se considera que no se obtendrá ningún reclamo por parte de la misma ONU.

Luis Fernando Ramírez, vicerrector Académico de la Universidad de La Salle, manifiesta que una de las primeras consecuencias de esos eventos es el tema de la credibilidad: “Sin duda buena parte de los argumentos que se presentaron a la ONU y el informe que acompañó ese reporte dan algunos indicios de que o bien no estaba informado de las circunstancias o trataron de acomodar unos eventos para magnificar la situación venezolana y este en un asunto diplomático con países tan serios como los europeos, escandinavos y asiáticos sin duda no deja un buen sabor y no deja al Gobierno opciones de profundizar en este tipo de temas hasta que no se aclare bien el origen de las gráficas y las condiciones de tiempo y lugar que están determinando argumentar”.

Otro inconveniente que puede acarrear este error de las fotografías en el reporte, según Carlos Alfonso Velásquez, docente de la Universidad La sabana, es que las relaciones entre los dos países pueden quedar aún más deterioradas pues la credibilidad del gobierno queda en entredicho y además eso le da a Nicolás Maduro elementos para generalizar y mostrar al gobierno como un tanto irresponsable por llevar mentiras a la ONU y todo para alimentar la posible necesidad de intervenir militarmente en Venezuela. “Es el colmo de la irresponsabilidad para abrirle el camino a una intervención de Estados Unidos en Venezuela”.

Además, agrega el docente de La Sabana que “no faltará quienes comparen el asunto cuando George Bush invadió Irak, basado en un informe de inteligencia que resultó falso en el sentido de que Sadam Hussein no tenía armas de destrucción masiva como decía el informe de inteligencia”.

De igual manera, agrega, “dicen que las fotos son referencia, pero en un informe de esos presentado a la comunidad internacional deben citar por lo menos la fuente; esto lo que hace es deteriorar las relaciones y estancar más las posibilidades de soluciones viables en Venezuela y aferrar más al poder a Maduro”.

Por su parte, Julio Acelas, analista Político, considera “que Colombia presente evidencias falsas lo que indica es que la inteligencia militar del Estado es muy precaria”.

El silencio de la ONU

Pese a todo el escándalo que se ha generado por la presentación de evidencia fotográfica que no corresponde a la realidad, hasta el momento no se ha conocido ninguna postura por parte de la ONU.

A decir del Docente de La Sabana, “la ONU se va a quedar en silencio y con el solo silencio se entiende como el reproche y seguramente no va a citar el informe para alguna postura que tenga que ver con Venezuela y lo va a dejar ahí”.

Coordenadas erradas

Un episodio similar al del presidente Iván Duque con las fotos presentadas en el dossier, le ocurrió a la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando entregó coordenadas de los puntos de entrenamiento de “mercenarios para agredir y atacar a Venezuela”.

Las coordenadas que corresponden a Santa Marta y Riohacha, donde entrenarían grupos terroristas para atacar a Venezuela, realmente corresponden a lugares en medio del mar Caribe, uno cercano a Barranquilla y el otro a Panamá, tal y como se demuestra en un mapa.

Fortalece a Maduro

De igual manera, Acelas considera que “todo esto es un poco lo que pasa en Colombia, y para el caso de Venezuela ayuda a atornillar el gobierno de Maduro que abiertamente tiene el respaldo de potencias mundiales como China, Rusia y por el lado de Latinoamérica a Cuba; la llegada de las potencias abiertamente a involucrarse en el conflicto lo que hace es paralizarlo, es decir, ahí no va a haber intervención militar de ningún lado, más allá de las escaramuzas no va pasar nada”.