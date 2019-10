En el Congreso piden que no solo caigan generales por errores del dossier

30 Sep 2019 - 9:15pm

Desde el conservatismo, el senador Juan Diego Gómez sostuvo que en esta caso la responsabilidad no solo es del general Peña, sino que también debería irse el ministro de la Defensa, Guillermo Botero.

“Insistimos en que el equipo de gobierno del presidente no está cumpliendo su mandato, es ineficiente, que no conecta, no atina en una sola y a pesar de la gran amistad que me une con Guillermo Botero, creo que debe haber más responsabilidades de tipo político que está en cabeza de los ministros”, dijo el senador Gómez.

Por su parte, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, no duda en decir que es la peor vergüenza en la que hicieron caer al presidente Iván Duque. “Ese oso que hicieron cometer al Presidente ante la ONU es un error político y los errores políticos deben ser respondidos por los ministros civiles, y no por los oficiales ni por la tropa”.

Barreras sostiene que el Ministerio de Defensa es el encargado de la inteligencia y “ese oso que hicieron cometer al presidente frente al mundo no es un ejemplo de inteligencia, sino de todo lo contrario”.

El también senador Germán Varón declaró sobre el caso del informe que “si esa es la inteligencia y es la forma en qué ha venido desarrollando los informes y los sustentos de cada afirmación que hace el presidente, era lógico que tuviera que ser retirado de ese cargo”, manifestó.

Finalmente el senador uribista Santiago Valencia, manifestó que “es probable que tendrá que determinarse las responsabilidades a las que haya lugar, jurídicas, políticas y administrativas. Pero a pesar de esas consecuencias, no podemos desviarnos de que está absolutamente demostrado de la presencia de grupos ilegales en Venezuela”.