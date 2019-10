Mindefensa: caso de Flower está en manos de la Fiscalía

30 Oct 2019 - 3:01am

Tras conocerse la noticia del asesinato del joven Flower Jair Trompeta Paví, en el municipio de Corinto, Cauca, el Ministerio de Defensa afirmó que las investigaciones referentes al caso se encuentran a cargo de la Fiscalía.

Los hechos fueron reportados por campesinos de la vereda La Laguna, Corinto, Cauca, quienes aseguran que el joven Flower Jair Trompeta Paví habría sido asesinado, luego de ser torturado, por integrantes del Ejército nacional.

El hecho habría ocurrido el pasado lunes, día en que “cerca de las 10:30 de la mañana en la vereda se escuchan unos disparos de arma de fuego y el sobrevuelo de helicópteros”, según un comunicado emitido por la comunidad.

Los campesinos de la región aseguran que el joven era un defensor de los Derechos Humanos, integrante de la Asociación de Trabajadores Pro Construcción Zonas de Reserva Campesina de Caloto, Astrazonacal. Los familiares de la víctima aseguran que Trompeta era civil y no tenía ningún tipo de vinculación con grupos al margen de la ley.

Otro de los puntos que señala la población tiene que ver con la presunta tortura a la que habría sido sometido Trompeta. Los denunciantes aseguran que, tras su retención, “lo torturan metiéndole la mano en una máquina despulpadora y posteriormente lo asesinan”.

También denunció

Por su parte, el senador Roy Barreras se pronunció ayer frente a lo ocurrido y solicitó celeridad en la investigación del caso.

“Estoy solicitando a Medicina Legal @FiscaliaCol rigurosa autopsia. @ComisiondePaz hará seguimiento. Mindefensa no se ha pronunciado y esperamos información no sea manipulada como en el caso de Dimar Torres ni nos informen que fue ‘un accidente’”, expresa en su cuenta de Twitter.

Frente a este caso, y tras ser consultados, integrantes del Ejército indicaron que los oficiales de esta institución se pronunciarán frente al tema en las próximas horas.

Asesinan otro excombatiente

Siendo las 19:30 del pasado lunes, en el lugar conocido como Puerto Mafia o antigua estación de bombeo fue ultimado con arma de fuego Wilson Parra Lozada de 42 años, apodado El Indio, quien se encontraba departiendo en una vivienda hasta donde llegaron dos hombres que se movilizaban en bote por el río Caquetá, llegan hasta la vivienda, le disparan en repetidas ocasiones causándole la muerte y huyen nuevamente en el bote río abajo.

Parra Lozada perteneció a la Etcr La Carmelita, Putumayo y residía en Curillo desde julio de 2018.

Este caso se da seis días después de que Alexánder Parra, otro exguerrillero, fuera asesinado dentro de un espacio de reincorporación, el pasado 24 de octubre en el Etcr Mariana Páez de Mesetas, Meta.

Asesinato de Dimar Torres

Analistas consultados hicieron referencia al asesinato de Dimar Torres, asesinato ocurrido el 22 de abril en la zona de Campo Alegre, del municipio de Convención, Norte de Santander, a propósito de las revelaciones realizadas por la Revista Semana.

Sandra Ramírez, senadora del partido Farc, manifiesta que “es complicado haber sido firmante de la paz” y reveló que hay muchas preguntas sobre quién o quiénes están detrás de los asesinatos de los excombatientes de las Farc y “estamos regresando o querer regresar a la guerra, a los falsos positivos que hablan tan mal de Colombia y esto es una muestra”.

Por su parte, Carlos Alfonso Velásquez Romero, docente Universitario, señala que “el trasfondo es un profundo vacío en la formación ética militar tanto del Coronel como del Cabo que cometieron el asesinato” y además se ve como un asunto de retaliación por haber pertenecido a las Farc.

De igual manera. considera que el respaldo del presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Guillermo Botero, es porque el ministro fue colocado por representación directa de Uribe y “si Duque no entiende que él debe asumir como presidente en este tipo de situaciones se va a seguir apretando la soga al cuello”.

Finalmente, el docente de la Universidad Libre, David Murillo, considera que “este gobierno en particular desde antes de posesionar el gabinete tenía una manifestación clara de lo que significaba el Acuerdo de Paz y sobre todo por el hecho de que quienes estaban haciendo la guerra se volvieran parte de la población civil y lograran interactuar como cualquier otro ciudadano”.

Según el Docente de La Libre, era una posición de no querer permitir que en Colombia quienes habían combatido pudieran reincorporarse y el Ministro de Defensa representa esa convicción y, esa persona que en algún momento era parte de las Farc pero que era una persona muy colaboradora de su comunidad, trabajando en el agro y respondiendo por sus padres se volvió ese elemento que no podía permanecer en el tiempo porque él significaba que quienes hicieron la guerra y generaron un daño hoy podían estar haciendo un bien para la sociedad y eso es lo que no quiere el Gobierno y por eso defienden al ministro y su falta a la verdad”.

Cifra

169 exguerrilleros desmovilizados han sido asesinados, de acuerdo con cifras del partido Farc.