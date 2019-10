Hay que detener este genocidio: líderes indígenas

31 Oct 2019 - 3:01am

Los indígenas del norte del Cauca de nuevo lloran sus muertos, tras otro atentado armado, el quinto registrado este año, de iguales características: sujetos emboscan los vehículos que movilizan los comuneros, para después atacarlos con fusil y explosivos.

Al final, los ataques son letales, truncando así la vida de guardias, gobernadores o comuneros. Ya van 53 nativos asesinados en este 2019, entre ellos 15 guardias, cinco autoridades y una espiritual. No se necesitan más razones para decir que existe una guerra a muerte en este punto del departamento.

El pasado martes se vivió un capítulo más este conflicto: los gobernadores Cristina Bautista y Rogelio Taquinás, y los comuneros Asdrúbal Cayapú, Eleodoro Finscué, James Wilfredo Soto, José Gerardo Soto, Dora Rut Mesa Peteche, José Norman Montaño ejercían una actividad de control al interior del Resguardo de Tacueyó, cuando fueron atacados por delincuentes que se movilizaban en dos camionetas.

“Había una alerta por la retención de dos compañeros, entonces la gobernadora y los guardias llegaron hasta La Luz, para verificar la situación y precisamente en ese momento se percataron que unos sujetos, en dos camionetas negras, transitaban por la zona, de ahí que intervinieran para verificar quiénes eran, pero estos no acataron la indicación de la guardia, lo que hicieron fue atacarlos con los fusiles que portaban”, narraron habitantes de la zona, quienes compartieron videos tras el ataque.

Tras esto, y luego de herir mortalmente a cinco de estos comuneros, los sujetos huyeron del sitio. Sin embargo, y al llamado de auxilio, los demás comuneros de la zona salieron a ayudar a los compañeros heridos, también a perseguir a los sujetos.

Los individuos armados continuaron atacando a los demás integrantes de la guardia. Después, algunos de los lesionados fallecieron en el sitio, otros cuando eran trasladados o ya recibían atención en el centro asistencial de la zona. Después, por orden del gobierno, vino la militarización del municipio.

Estamos solos

Al conocerse la magnitud del ataque, no se hicieron esperar las reacciones por parte de la dirigencia indígena, la cual indicó que el mismo es producto “del actuar de organizaciones delincuenciales al servicio de narcotraficantes, quienes llegaron a sus territorios a sembrar miedo y terror”.

“Relativamente estamos solos frente esta nueva amenaza, no es cierto que nos opongamos a que la fuerza pública esté en nuestros territorios, acá hace presencia la Fuerza de Tarea Apolo, lo que cuestionamos es la falta de contundencia de las autoridades a la hora de combatir a estas organizaciones, que no tienen nada de connotación política, si no que son mercenarios de las economías ilícitas”, indica Joe Sauca, coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca, Cric.

El representante de dicha organización va más allá al preguntarse por qué, si la fuerza pública está en la región, entran en cantidades insumos para el procesamiento de narcóticos o alucinógenos a la misma.

“Cómo es que salen esos cargamentos si están las autoridades en el área, ahí es que uno dice que el gobierno y su institución militar se han quedado cortos a la hora de controlar y el otro aspecto que explicaría lo que vivimos en los territorios es el incumplimiento de los acuerdos en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, esa tendencia a no cumplir lo pactado genera esta ola de violencia”, agrega Joe Sauca.

Esas respuestas, entonces, explicarían el actuar violento de grupos como la Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc que delinque en municipios como Toribío, donde son amplios los cultivos de coca y marihuana.

Y es que solo la Policía, este año, ha incautado alrededor de 30.500 kilogramos de marihuana en los diferentes controles que adelantan en las vías de acceso a la región. Cada dos días, integrantes de esta institución confiscan hasta tres cargamentos de este alucinógeno, muestra de la rentabilidad del negocio ilícito, el mismo que está alimentando esos planes de acabar con los nativos, quienes a su estilo, también combaten el narcotráfico.

Bajo amenazas

Mientras se da ese panorama de guerra, hasta la fecha van 76 reportes de amenazas a integrantes y líderes del pueblo indígena, de los cuales 50 son mediante panfletos, 13 casos de mensajes de texto, dos llamadas telefónicas y seis amenazas directas o de manera personal, cuatro indirectas y una mediante grafitis.

Ahora bien, desde Tacueyó la dirigencia agrupada bajo el Cric, catalogó este fenómeno como un genocidio, planteando como una salida al mismo, la implementación de los acuerdos de paz con más celeridad, en especial en lo relacionado con sustitución de los cultivos de uso ilícito.

“Que el señor presidente Iván Duque venga al territorio, que no solo esté en Santander de Quilichao, que asuma el reto de conversar con las comunidades indígenas, de trabajar como autoridad para detener este genocidio, que revise qué está pasando con su fuerza pública, porque con presencia de ella están funcionando las redes del narcotráfico, causando estas tragedias”, declara Aída Quilcué, mientras se adelantan las actividades para despedir a las nuevas víctimas de esta guerra.



Narcotráfico y violencia

De ahí que el presidente Iván Duque, a su llegada a Santander de Quilichao para liderar un consejo de seguridad tras esta masacre, expresara que detrás de la violencia en esta zona del país está el narcotráfico.

“Acá el mensaje es claro, son estructuras delincuenciales al servicio del narcotráfico que quieren dominar territorio, atemorizar a los indígenas, pero demostramos que el Estado está en el norte del Cauca y que vamos a redoblar la presencia de la fuerza pública en la región”, fue la indicación del mandatario, al confirmar que 2.500 integrantes de la fuerza de Despliegue Rápido Fudra llegarán a municipios como Toribío.

Dato

En una carta abierta, los comuneros preguntan a alias ‘Iván Márquez’ y a alias ‘Jesús Santrich’ si existe una orden de ellos para asesinar a los nativos del Cauca.

Dato

El mandatario señaló que los presuntos autores de estos asesinatos serían las estructuras de la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’.