“Hay un plan para exterminar a indígenas en Toribío”: Alcalde

Frente a la situación en el Cauca, el Gobierno anunció que en los próximos días llegará a esta zona la Fuerza de Despliegue #4 con 2.500 hombres para reforzar la seguridad, sin embargo, organizaciones indígenas y no gubernamentales han manifestado que militarizar no solucionará la problemática si no hay una intervención integral del Estado.