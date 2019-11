Duque viaja a Popayán, Cauca, en medio de la ola de violencia

5 Nov 2019 - 3:01am

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se trasladó a Popayán, Cauca, para adelantar un consejo de seguridad con el fin de analizar el recrudecimiento de la violencia en esa zona del país durante este fin de semana y tomar medidas que garanticen la protección de las comunidades nativas.

El presidente llegó en compañía del ministro de Defensa, Guillermo Botero; la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; y la Cúpula Militar y de Policía.

Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó que en la noche del pasado domingo fue asesinado en la vereda Loma Linda del municipio de Toribío, Cauca, Jesús Mestizo, uno de los representantes del movimiento campesino Avelinos. También se reportó un atentado contra la guardia indígena de Corinto, en la que dos personas fueron heridas.

De igual manera, el pasado sábado fue asesinado Alexander Vitonás Casamachín, de 18 años, y en la vereda La Playa, intentaron atacar con arma de fuego Arbey Noscué, coordinador de la guardia indígena. En los últimos días han sido asesinados siete miembros de estas comunidades en hechos aislados.

En el consejo de seguridad que adelantó el presidente en Santander de Quilichao, la semana pasada, en respuesta a la masacre de cinco miembros de las comunidades indígenas en Tacueyó, ordenó el despliegue de la 2.500 hombres en el Cauca.

“Creemos que es muy importante retomar la presencia de la Fuerza Pública en distintos lugares del territorio de tal manera que podamos frenar la expansión del narcotráfico, cerrar los corredores de desplazamiento y desmantelar estas estructuras”, dijo el mandatario en su momento.

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la ONIC cuestionan el anuncio del aumento del pie de fuerza en el Cauca como respuesta a la ola de violencia que atraviesa ese departamento, argumentando que el Gobierno debe buscar una solución integral.

Panfleto

En municipios vecinos de Corinto, Miranda, Jambaló, Santander de Quilichao y Caloto, empezó a circular un panfleto, anunciado la llegada de más guerrilleros, de ahí una serie de advertencias como la de no hablarle a los integrantes de la fuerza pública, no portar armas de fuego, ni prendas militares, no chantajear económicamente a nombre de esta organización, no consumir alucinógenos en público, entre otras advertencias que generan más miedo a los nortecaucanos.

Citación al Congreso

La semana no iniciará bien para el ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero Nieto, quien por segunda vez deberá enfrentarse al Congreso para evitar que se apruebe una moción de censura en su contra. En esta ocasión se le pedirá explicaciones sobre la creciente ola de violencia en el Cauca y los múltiples escándalos que han involucrado las Fuerzas Militares.

El debate de moción de censura, que fue pedido por el senador Roy Barreras, se desarrollará en Plenaria de Senado a partir las 3:00 de la tarde de hoy.